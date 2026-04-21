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意外と知らない護衛艦座礁事故の真相。単なる人為的ミスではない、組織的欠陥の恐怖とは？

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元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、自身のYouTubeチャンネルにて「【元海上自衛隊幹部が解説】いなづま乗揚事故の真相【事故調査報告書】」を公開した。2023年1月に発生した護衛艦「いなづま」の座礁事故について解説し、単なる人為的ミスではなく、組織全体の問題が重なった結果であると結論付けた。



オオカミ少佐はまず、事故の直接的な原因が暗岩の存在を知らずに操艦を行い、乗り上げた状況だと説明する。しかし、その背景には複数の要因が絡み合っていた。出港前の航海計画の急な変更、更新された電子チャートを使いこなせなかった事態、さらには多忙による事前研究会の省略などである。オオカミ少佐は、こうした安全対策の抜け穴が重なって事故が発生する現象を「スイスチーズモデル」という概念を用いて解説。「単体では穴の開いたチーズでも、これを複数重ね合わせることで事故を防げる」が、今回の事故ではその穴が完全に重なってしまったと指摘する。



さらに、艦橋とCIC（戦闘指揮所）をつなぐ伝令役の経験不足や、艦長自身が5年ぶりの乗艦であり、かつ操艦経験の少ない機関職種出身であった事実にも言及。安全の最後の砦となる機能が、人員不足や経験不足によって十分に働いていなかった実態を明らかにした。



オオカミ少佐は、艦長や乗組員個人の責任を追及するだけでは課題は解決しないと語る。慢性的な人員不足や任務の増大という海上自衛隊が抱える構造的な問題を指摘し、「組織としての問題に目を向けなければ、必ずこのような事故はまた起きる」と警鐘を鳴らした。一つの事故から巨大組織の抱える闇を浮き彫りにし、危機管理のあり方を深く考えさせる内容となっている。