わァ……ぁ……。「不二家×ちいかわ」初のコラボレーションが実現！

不二家は4月1日より、キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした商品を順次発売します。

■ちいかわの世界観をイメージした菓子商品3品が登場

全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などでお取り扱い予定の菓子新商品が登場します。

◇「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」

・定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート

・プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味のプリンをイメージしたカントリーマアム

・キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種

※ランダム封入のため、1袋で全てのデザインが揃わない場合がございます。

商品名：「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」

発売日：2026年4月7日（火）全国発売

◇「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」

・定番の「バター」と作品内に登場する「ホットケーキ」のはじっこのサクッとしたところをイメージした期間限定の「ホットケーキ味」の2種アソート

・ホットケーキ味のみ1000分の1の確率でちいかわの焼き印入り

・キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種

※ランダム封入のため、1袋で全てのデザインが揃わない場合がございます。

商品名：「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」

発売日：2026年4月7日（火）全国発売

◇「アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）」

・「ちいかわ」のほっと心がほどける世界観をイメージした、優しい味わいのシュークリーム味ミルキー

・やわらかくふにゃふにゃの食感を楽しめる

商品名：「アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）」

発売日：2026年4月7日（火）コンビニエンスストア先行発売／2026年4月28日（火）全国発売

■「ちいかわ」のキャラクターたちが彩る洋菓子商品も登場

◇「アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）」

ふわふわの生地に、ミルキー風味のクリームを詰めた不二家の人気商品「ペコパフ」が「ちいかわ」とコラボ。フレーバーは全3種です。

【ミルキー】ちいかわ

ふわふわの生地に、練乳入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れました。やさしい練乳の風味が広がります。

【チョコミルキー】ハチワレ

ふわふわのココア生地に、練乳とチョコ入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れました。チョコのやさしい甘さを楽しむことができます。

【苺ミルキー】うさぎ

ふわふわの生地に、苺ソース入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れました。苺の甘酸っぱい味わいが特長です。

商品名：「アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）」

発売日：2026年4月1日（水）全国発売

※全国のスーパー、コンビニエンスストアなどで取り扱い予定

◇「アニメちいかわミルキークッキー」

ミルキー風味のしっとり食感のクッキーです。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした、かわいらしいパッケージです。

商品名：「アニメちいかわミルキークッキー」

発売日：2026年4月7日（火）全国発売

※全国のコンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで取り扱い予定

◇「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」

「ちいかわ」のキャラクターたちが描かれたパッケージに、一口タイプのさっぱりとしたヨーグルト味のアイスを4粒詰め合わせました。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカー（全6種）がランダムで1枚封入されています。

商品名：「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」

発売日：2026年4月7日（火）全国発売

※全国のセブン-イレブンで取り扱い予定

（C）ナガノ / ちいかわ製作委員会

（フォルサ）