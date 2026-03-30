記事ポイント 相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名出演の本音トーク＆チャレンジ企画が全8話で展開選手チャレンジ優勝者にハイセンスの大画面テレビをプレゼント全8話で毎回5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンを実施 相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名出演の本音トーク＆チャレンジ企画が全8話で展開選手チャレンジ優勝者にハイセンスの大画面テレビをプレゼント全8話で毎回5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンを実施

ハイセンスジャパンは、横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」を2026年シーズン通して全8話で公開します。

相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手の5名が出演し、ここだけでしか聞けない本音トークをお届けします。

記念すべき第1話は本日より公開となり、シーズン開幕に向けた注目コンテンツとして始動しています。

ハイセンス「横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」

タイトル：ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026期間：2026年3月〜11月（全8話公開予定）出演：相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手MC：吉川正洋さん配信：ハイセンス公式YouTubeチャンネル

本企画は、横浜DeNAベイスターズの監督・選手がここだけでしか語れないエピソードや本音トークを披露する特別オリジナルコンテンツです。

2026年は初出演となる監督・選手も加わり、インタビュー内容がさらに充実した見応えのある内容となっています。

MCは昨年に続き、横浜DeNAベイスターズをこよなく愛する芸人・吉川正洋さんが担当し、軽快なトークで企画を盛り上げます。

2026年の新たな試みとして、選手によるチャレンジ企画も実施されます。

チャレンジ企画の優勝者には、ハイセンスの大画面テレビがプレゼントされる予定です。

視聴者向けキャンペーンとして、全8話それぞれで出演監督・選手5名分のサイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画が用意されています。

本コンテンツは2026年3月から11月にかけて、ハイセンス公式YouTubeチャンネルで全8話が順次公開されます。

普段の試合では見られない監督・選手の素顔と本音が、この企画で楽しめます。

チャレンジ企画と豪華プレゼントキャンペーンにより、毎話に新たな見どころが生まれるシーズン企画となっています。

本企画は2026年3月から11月のシーズン全体を通じて展開され、全8話で届く特別コンテンツです。

ここだけの話2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ここだけの話2026」の視聴方法を教えてください。

A. ハイセンス公式YouTubeチャンネルで視聴できます。2026年3月から11月にかけて全8話が順次公開される予定です。

Q. 視聴者向けキャンペーンの内容を教えてください。

A. 全8話それぞれで、出演監督・選手5名分のサイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画が実施される予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 筒香・牧ら5名の本音が聞ける！ ハイセンス「横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」 appeared first on Dtimes.