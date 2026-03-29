中国メディアの観察者網や環球時報によると、人工知能（AI）分野の国際会議であるNeurIPSは27日、中国科学技術協会や中国計算機学会、中国自動化学会などからの集団ボイコットを受け、2026年の論文投稿ハンドブックにおける物議を醸すポリシーについて、27日に公式Xアカウントを通じておわびした。

NeurIPSは声明で、「2026ハンドブックの準備に当たり、私たちはNeurIPSが順守しなければならない制限よりもはるかに広範な制限をカバーする米国政府の制裁ツールへのリンクを含めてしまいました。この誤りは、NeurIPS財団と私たちの法務チーム間の誤ったコミュニケーションによるものであり、コンプライアンス義務を超えて参加を制限する意図は一切ありませんでした」と説明。「その誤りの責任は組織としての私たちにあり、この誤ったコミュニケーションが私たちのコミュニティに与えた不安と影響について、深くおわび申し上げます」とした。

さらに「リンクを更新し、過去のNeurIPSと一致するよう、ポリシーのテキストを明確化しました。これまでの年と同様に、NeurIPSはすべての準拠機関および個人からの投稿を歓迎します」と説明した。

当初のハンドブックには、「特別指定国民および制裁対象者（SDN）リストに掲載されている者、またはNeurIPSがSDNを代表している、もしくはSDNと関係があると合理的に判断する個人または機関からの投稿を受け付けたり、掲載したりすることはできない」という条項が含まれていた。SDNとは、米国による制裁対象となっている団体を指し、中国の873団体も含まれている。

この制限に対し、中国の複数の団体が相次いで声明を発表し、特定の機関からの投稿を禁止することは学術交流を政治問題化するもので、学術の基本原則に違反するなどと非難していた。（翻訳・編集/柳川）