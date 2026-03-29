【義母の信じられない発言】年金65歳から「え？5万延長！？」【第22話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、息子夫婦に援助をしてもらいたい義母の信じられない発言です。
義母「年金を貰うまでは家賃の援助をお願いしたいの」
59歳の義母から提示されたのは、毎月5万円の家賃援助。いくら義母のためとはいえ、毎月5万円を余分に捻出するのは相当大変なはず。しかしそれでも妻は「1年ちょっとなら節約すれば……」と義母の提案をのんだのです。
しかし1年後。
夫「年金支給を65歳からにしたいんだって」
義母から連絡があったとサラリと妻に告げる夫。妻に「NO」の選択肢はありませんでした。お金があり余るほど豊かな生活をしているのであればともかく、夫婦共働きで節約をし、やっと仕送りの5万円を捻出できている現状に夫は危機感を感じてくれません。延長された5年間、また貯金も何もせず節約あるのみだなんて、未来に希望も持てなくなりそうです。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、息子夫婦に援助をしてもらいたい義母の信じられない発言です。
義母「年金を貰うまでは家賃の援助をお願いしたいの」
59歳の義母から提示されたのは、毎月5万円の家賃援助。いくら義母のためとはいえ、毎月5万円を余分に捻出するのは相当大変なはず。しかしそれでも妻は「1年ちょっとなら節約すれば……」と義母の提案をのんだのです。
夫「年金支給を65歳からにしたいんだって」
義母から連絡があったとサラリと妻に告げる夫。妻に「NO」の選択肢はありませんでした。お金があり余るほど豊かな生活をしているのであればともかく、夫婦共働きで節約をし、やっと仕送りの5万円を捻出できている現状に夫は危機感を感じてくれません。延長された5年間、また貯金も何もせず節約あるのみだなんて、未来に希望も持てなくなりそうです。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部