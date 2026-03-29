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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

マスクを外したときに自分の息が気になった経験はありませんか。歯磨きもマウスウォッシュもしっかりやったのに、なんとなく残る不快感。実はその原因のひとつが、舌の汚れだったりします。

これまで見て見ぬふりをしてきた方にも試していただきたいのが、「国産チタン舌クリーナー2」です。毎日の口内ケアに取り入れやすいアイテムの魅力をご紹介していきます。

軽く滑らせるだけ。3枚刃の仕組み

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ついつい、力を入れてゴシゴシしてしまいがちな舌磨き。3枚の刃を備えた「国産チタン舌クリーナー2」ならその必要がありません。

・後刃：奥の汚れを浮かせる ・中刃：舌の表面に沿う ・前刃：浮いた汚れをかき出す

この3ステップが1回のストロークで完了するので、舌のケアは軽く滑らせるだけでOKです。

ミントタブレットのように香りでごまかすのとは違って、舌の汚れを物理的に取り除きやすいので、気持ちに余裕が生まれそう。

外出先でも舌ケア。持ち歩きに適した設計

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持ち歩きにも適したサイズ感とデザイン。商談や会食の前にサッと取り出して使えるのは安心感がありますよね。

出張先のホテルで、デート前のカフェで、仕事帰りのジムのロッカーで。「今、口の中大丈夫かな？」と思ったときにすぐケアできるのは、この持ち歩きやすさがあるおかげです。

チタン素材で長く使える

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ミントタブレットや使い捨ての舌クリーナー、気づけばけっこうな出費になっていませんか。「国産チタン舌クリーナー2」の素材は、国産の純チタン。錆びにくく、水洗いだけでお手入れできるので、衛生面でも安心して長く使えます。

繰り返し使えて、消耗品をこまめに買い足すサイクルから離れられるのも嬉しいところ。洗面台まわりがスッキリするのもありがたいポイントです。

マスクを外すのがちょっと気になる。近い距離での会話をつい避けてしまう。日常のコミュニケーションにも地味に影響が出るポイントのケアに、舌磨き習慣を取り入れてみてはいかがでしょう。「国産チタン舌クリーナー2」の詳細情報は、以下のリンクからご覧いただけます。

少ない力で舌を守りながら、汚れをごっそり！3秒口腔ケア。国産チタン舌クリーナー2 4,345円 21%OFF machi-yaで見る

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