夫婦お笑いコンビの「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが28日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚30周年を迎えたことを報告。30年前の「美男美女すぎて凄すぎますー」とファンも驚きの披露宴写真をアップした。



【写真】だ、誰だ!?まじ美男美女すぎる30年前の2人

「かつみ♥さゆり」といえば、借金ネタでも有名。かつみ♥の株や事業の失敗で、億単位の借金を抱えている。結婚当時から借金を抱えていたことから、披露宴はできると思っていなかったが、吉本がホテルとコラボする企画があり、モデルケースで「夢にも思ってなかった結婚式をしかも吉本総出でやって頂きましたぁ～」と実現できたと振り返った。ところが「勝手にタダで式させて頂いた～って思ってたら びっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻～」としっかり取るものは取られたと明かした。「と言う事でまたまた吉本ファイナンスでお金を借りたのでしたぁ～」と借金が増えたものの「でも私にとっては唯一幸せな借金でしたぁ～」とつづった。



それでも「あれから30年 面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生 打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ～」と30年を振り返った。「付き合い始めたとき沈むなら一緒に沈んであげようって思って乗り込んだ船だったけど 30年航海続けられてます～」としぶとい人生に感謝していた。



30年前の披露宴の写真はあんみつ姫のような打ち掛けやウエディングドレス、お色直しのカラードレス姿をアップ。フォロワーも「カッコイイ＆美しい」「ほんと、いい嫁」「夫婦仲良くてお互い美男美女じゃ最高じゃないですか！」といった声が並んだ。



かつみ♥は1年前に出演したテレビで、バブルだった25～28歳のときに、株で3億もうけたものの「30歳までに、これを10億にしたろ思って、信用取引でドーンっていったら、4億7000万すって」と振り返った。金利がふくらむため、オオクワガタの繁殖や希少な猫の繁殖やラーメン店など、「これまで20個くらい」という副業をはじめたが、いずれも失敗。最大2.5億円の借金になったという。それでも低金利の銀行に借り換えられたことで、残りの借金は「あと1億7000万ぐらい」と明かしている。



（よろず～ニュース編集部）