かつみ・さゆり、結婚式ショット添え夫婦30周年を報告 借金抱えていた新婚当時を振り返る「一緒に沈んであげようって思って乗り込んだ船だった」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。「今日 結婚30周年 真珠婚 迎える事ができましたぁ〜」と、夫で相方のかつみ（63）と結婚30周年を迎えたことを報告し、30年前に挙げた結婚式での写真を公開した。
【写真多数】結婚30周年！かつみ・さゆりが公開した披露宴ショット
さゆりは、「30年前の今日 借金がいっぱいで 結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に 吉本と日航ホテルがコラボして『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて 夢にも思ってなかった結婚式を しかも！吉本総出でやって頂きましたぁ〜」と30年前の結婚式までの経緯を振り返り。初々しさが残る新婚当時の式での写真を公開した。
「600人もの方に祝って頂き（うち結婚ご予定のカップルも100名）文枝師匠が仲人して下さり 特番のようなメンバーの皆様に祝って頂いて」と豪華な式だったようで、「幸せで 幸せで 有り難くて 大荒れの海を大航海中の日々に 夢のような1日をプレゼントして頂きました〜 今でも夢だったのかなって思っちゃいます」と感慨深げに当時を回想するも、「その後 勝手にタダで式させて頂いた〜って思ってたら びっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻〜」「と言う事でまたまた 吉本ファイナンスでお金を借りたのでしたぁ〜（ちなみに吉本ファイナンスも よくお金を借りてたかつみさんとあと2名の師匠の為に立ち上げられた会社です）」とオチまで披露した。
「でも私にとっては 唯一幸せな借金でしたぁ〜」とポジティブなさゆりは、「あれから30年 面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生 打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ〜 とんでもないことが起こっても 全く動じない 線が全部切れまくってる 究極のポジティブかつみさん これからもさゆりを引っ張ってってね」と明るくつづり、「付き合い始めたとき 沈むなら一緒に沈んであげようって思って乗り込んだ船だったけど 30年 航海続けられてます〜 ほんっとに皆様のお陰です 関わって頂いた全ての皆様 応援して下さる皆様 ほんとに有難うございます」と感謝を伝えた。
【写真多数】結婚30周年！かつみ・さゆりが公開した披露宴ショット
さゆりは、「30年前の今日 借金がいっぱいで 結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に 吉本と日航ホテルがコラボして『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて 夢にも思ってなかった結婚式を しかも！吉本総出でやって頂きましたぁ〜」と30年前の結婚式までの経緯を振り返り。初々しさが残る新婚当時の式での写真を公開した。
「でも私にとっては 唯一幸せな借金でしたぁ〜」とポジティブなさゆりは、「あれから30年 面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生 打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ〜 とんでもないことが起こっても 全く動じない 線が全部切れまくってる 究極のポジティブかつみさん これからもさゆりを引っ張ってってね」と明るくつづり、「付き合い始めたとき 沈むなら一緒に沈んであげようって思って乗り込んだ船だったけど 30年 航海続けられてます〜 ほんっとに皆様のお陰です 関わって頂いた全ての皆様 応援して下さる皆様 ほんとに有難うございます」と感謝を伝えた。