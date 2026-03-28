Image: CONFIDENCE STUDIO

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

みんなキャップをオシャレに着こなしているけど、自分にはなんだか似合わない……。というか合うサイズがないんだよな……。という人も、あきらめるのは「J-FIT ACTIVE LOW」を試してからでも遅くはないかも。

日本人の骨格に合う独自設計でキレイなシルエットを実現し、さらに特大までの4サイズ展開というのがポイントなんですよ。

これからの季節に嬉しい撥水やUVカット、接触冷感などの機能も充実しているので、ぜひこの記事でおトクなセール情報と合わせてチェックしてみてください。

頭が大きくても似合ってしまうローキャップ（浅い帽子）！匠の11枚剥構造 7,293円 【超超超早割 22％OFF】 詳細をチェック

誰でも似合いやすい帽子専門店の答え

Image: CONFIDENCE STUDIO

浅いキャップに限らず帽子が似合いにくい根本原因は骨格にあるそう。そもそも帽子は西洋人向けが基準なのだとか。その点「J-FITシリーズ」は日本人の骨格に最適化しており、さらに商品ごとに生地構成にもこだわられています。

Image: CONFIDENCE STUDIO

今作の「J-FIT ACTIVE LOW」は一般的な帽子の倍ほどとなる11枚剥ぎ構造がポイント。パネルが細分化されたことで曲線の設計もレベルアップ。より多くの頭の形状にフィットしやすくなっています。

サイズ選びで困っていた人に朗報

Image: CONFIDENCE STUDIO

キャップの多くはフリーサイズですが、実際には制限がありますよね。その点「J-FIT ACTIVE LOW」は特大まで含めた4サイズ展開というのが嬉しいポイント。

Image: CONFIDENCE STUDIO

さらに調整ベルトも伸縮タイプでミリ単位の調節もできるため、多くの人がジャストフィットを体験できるんです。「選ぶサイズが無い」という課題も過去のものにしてくれるでしょう。

風速15m/sでも飛ばず、暑さや汗にも強い

Image: CONFIDENCE STUDIO

先に紹介したジャストフィットは似合うの演出とともに、風への耐性も向上してくれます。実験では風速15m/sでも飛ばなかったので、海辺やゴルフなどのアクティブシーンでも頼もしいですね。

Image: CONFIDENCE STUDIO

素材は汗ジミが目立ちにくく、さらに接触冷感生地なので暑くなるこれからの時期にも助かります。

カラーは3種類

Image: CONFIDENCE STUDIO

カラーは3色展開で、カジュアルにもスポーティにも合わせやすい定番カラーのラインナップ。

紹介した機能以外にも撥水で雨に強いといった点や、くしゃくしゃに降り立たんでもシワになりにくいなどタフに使えるキャップに仕上がっています。

これまで帽子が苦手だった人でもチャレンジしやいすアイテムなので、ぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

頭が大きくても似合ってしまうローキャップ（浅い帽子）！匠の11枚剥構造 7,293円 【超超超早割 22％OFF】 詳細をチェック

＞＞フリーサイズに泣いてきた人へ。「浅いキャップが似合わない」を卒業できる撥水・UV対応のローキャップ「J-FIT ACTIVE LOW」

Source: machi-ya