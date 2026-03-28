1.キャットフード

猫を迎えるときに、まず用意しておきたいのがキャットフードです。人の食べ物やドッグフードなど猫用以外の食べ物を代わりに与えるのはNG。栄養の偏りや体調不良、中毒などの原因になるため危険です。猫は肉を中心に栄養をとる動物なので、猫の体に合ったキャットフードを与えましょう。

育てられていた猫を迎える場合は、これまで食べていたフードを確認しておくと安心です。急に違うフードに変えると、お腹をこわしたり食べなくなったりすることがあります。まずは同じものを用意し、環境に慣れてから少しずつ変更する方法がおすすめです。

また、年齢などによって適したキャットフードは異なります。子猫、成猫、老猫用などライフステージにあったキャットフードを選びましょう。

2.猫専用の食器

猫が落ち着いて食事をするためには、専用の食器も必要です。浅くて広めの食器は、ひげがふちに当たりにくく、猫が食べやすいためおすすめです。素材もいくつかありますが、洗いやすく清潔を保ちやすい陶器製のものが人気があります。食器は毎日使うため、こまめに洗うことが大切。汚れが残っていると、食欲が落ちたり体調に影響することもあります。

水を入れる容器も別に用意しておくべきです。いつでも新鮮な水が飲めるようにしてあげましょう。

3.猫用トイレ

猫は決まった場所で排泄する習性があるため、猫用トイレは必ず必要になります。家に来たその日から使えるよう、あらかじめ設置しておくことが大切です。理想は頭数＋1個を用意してあげましょう。トイレには箱型のものや屋根付きのものなど、いくつか種類があります。最初は出入りしやすいシンプルなタイプのほうが使いやすい場合が多いです。

中に入れる猫砂もさまざまな種類があります。固まるタイプや木でできたものなどがあり、猫によって好みが分かれますが、鉱物系の猫砂は多くの猫が好んでいるといわれています。最初は一般的な鉱物系の猫砂を用意し、様子を見ながら合うものを探していくとよいでしょう。

4.ストレス発散用の爪とぎ

猫にとって爪とぎは、とても大切なアイテムです。爪を整えるだけでなく、気分転換や縄張りの目印としても行います。そのため、家の中に爪とぎを用意しておくことが重要です。爪とぎがないと、ソファや壁で爪をといでしまうことがあります。最初から決まった場所に爪とぎを置いておくと、そこを使う習慣がつきやすくなります。

段ボール製や木製などさまざまなタイプがありますが、猫が安定して使えるもの、好んで使うものを試行錯誤しながら選びましょう。

5.猫を運ぶキャリーバッグ

キャリーバッグも、猫を迎える前に用意しておきたい物のひとつです。動物病院へ行くときや引っ越しなど、猫を安全に運ぶ場面で必要になります。抱っこだけで移動すると、突然暴れて逃げてしまう危険があります。

キャリーバッグがあれば、安全に移動させることができます。中で猫が落ち着けるよう、しっかり閉まるタイプで通気性のよいものを選びましょう。ポイントとして、普段から部屋に置いておくと、猫が慣れやすくなります。

まとめ

猫を迎える前には、基本的な猫用品をそろえておくことが大切です。事前に準備しておくことで、猫が新しい環境でも安心して過ごしやすくなります。猫は環境の変化に敏感な動物です。迎える前に必要な物を整え、落ち着ける生活環境を用意してあげましょう。それが猫との暮らしをスムーズに始める第一歩になります。

今回の記事を参考に、猫のお迎え準備を万全にしてあげてください。