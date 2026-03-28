人気ドラマ「ブレイキング・バッド」（2008-2013）でハンク・シュレイダー役を演じたディーン・ノリスが、シリーズの内幕やキャスト＆製作者へのインタビューを盛り込んだ回想録『Do What You’re Gonna Do（原題）』を発表する。お宝エピソードが満載のファン必読書となりそうだ。

「ブレイキング・バッド」は、ガンを患った化学教師のウォルター・ホワイト（ブライアン・クランストン）が、家族に財産を残すべく元教え子のジェシー・ピンクマン（アーロン・ポール）と麻薬精製に手を染め、裏社会でのし上がっていくクライムドラマ。ノリスはウォルターの義弟でDEA捜査官のハンク役として全5シーズンに出演した。

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本書は「ブレイキング・バッド」制作の裏側に迫る決定版で、ノリス自身が「キャストやスタッフへのインタビューや洞察、知られざる秘話、そして撮影現場での親密で笑いあふれるエピソードを通じて、ファンを舞台裏へと案内する」内容となる。

オーディション時のエピソードに加え、共演者のクランストン、ポール、スカイラー・ホワイト役のアンナ・ガン、ソウル・グッドマン役のボブ・オデンカーク、ガス・フリング役のジャンカルロ・エスポジート、そしてショーランナーのヴィンス・ギリガン＆ピーター・グールドとの仕事についても語られるとのこと。また、本作が「“イッキ見”必至ドラマ」の代表格として独自の存在感を確立していく過程にも触れられているという。

『Do What You’re Gonna Do』は米で2026年11月3日に発売予定。3月25日よりプレオーダーが開始されており、価格はハードカバーが30ドル、eBookが14.99ドル。日本からも購入可能だが、ハードカバーは別途送料が必要になる。日本でもだが、英語版となることに注意したい。

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なお「ブレイキング・バッド」は完結後も舞台裏エピソードが尽きず、や、に関する秘話がキャストや製作者から明かされてきた。ノリスの回想録では、一体どんなエピソードが飛び出すのか。

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