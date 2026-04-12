ボクシング「ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」が１１日に東京・両国国技館で行われ、同級２位の那須川天心が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下した。ネットでは勝利インタビュー時などにも映ったラウンドガールの意外なコスチュームも話題に。過去には布面積が少なすぎるなど過激コスで騒ぎになった大会もあったが、今回はノースリーブ＆襟付きの濃紺ワンピ