開催：2026.4.11 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 8 - 7 [レンジャーズ] MLBの試合が11日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。 ドジャースの先発投手はタイラー・グラスノー、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。 2回裏、5番 マックス・マンシー 4球目を打っ