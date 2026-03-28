家族思いで知られるタレントが語る感動的な家庭内エピソードに対し、人気芸人が真っ向から異を唱える一幕があった。「理想の夫」としての振る舞いを「嘘」と切り捨て、その裏側に隠された本音を冷徹に分析する姿に、スタジオは大きな笑いと困惑に包まれた。

【映像】山内、断言「嘘をついている」（実際の様子）

かまいたちがMCを務める25日の『これ余談なんですけど…』では、愛妻家タレントがゲスト出演。家事・育児に奮闘する中でいつ休むのか？というテーマに対し、JOYが「家にいる時間は休めている」と主張した。これに対し、かまいたち・山内健司は即座に「あなた方は嘘をついている」と一蹴。杉浦が披露した、泊まりの仕事の際にも寝るまでずっと妻とビデオ通話をつなぎっぱなしにするというエピソードに対しても、山内の疑いの目は緩まなかった。

杉浦は「妻が（電話を）切らない。ずっと繋いで3時間」と、ロケ先のホテルでの話を明かし。さらに、「ホテルに入ったらすることがないから、テレビ電話しながら一緒に飲んでいる」と明かした。

しかし山内は、その光景を想像して「早く切ってほしいはずだ」と断言。山内は最後まで納得がいかない様子で持論を曲げず、スタジオの笑いを誘っていた。