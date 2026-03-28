◆なぜ「いい株」まで巻き添えで下がるのか？“AIとクジラ”が支配する相場の生き残り方

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇のノウハウを凝縮して解説する。

相場の正体を知る

株式投資を続けていると、「自分の持っている銘柄の業績は悪くないのに、なぜか今日はずるずると値下がりしている……」という不可解な場面に遭遇することがあります。

実は、株価を動かしているのは企業の業績だけではありません。「相場を動かす正体」を知ることで、私たちは目先の変動に惑わされない強さを身につけることができます。

感情が引き起こす「巻き添え」の下落

相場には、理屈では説明しきれない「空気感」が存在します。ベテラン投資家のシゲルさんは、相場の本質をこう指摘します。

「人は、ちょっとしたことで簡単にビビるもんなんや。たとえば円高に振れただけで、関係ない銘柄まで巻き添えを食らって下がる。その会社はちゃんとした商売をしてるのに、日経平均が下がったり、果てはみんなが“なんとなくイヤな予感がする”と思ったりするだけで売られてまう。それが相場や」

これは個人投資家にとって非常に重要な教訓です。株価が下がるのは、必ずしもその会社に問題があるからではありません。市場全体の「不安」が連鎖し、本来売られる理由のない優良株までが一緒に投げ売りされてしまう。これを「連れ安」と呼びます。

「人の不安」と「AIのロジック」の混在

さらに現代の相場を複雑にしているのが、テクノロジーの存在です。

「いまは機関投資家がアルゴリズムで取引しとる。一定の価格に達したら、自動的に大量の売り注文が出るような仕組みになってることもある。人の不安とAIのロジック、両方が相場を動かしてるんや」

人間が「怖い」と感じて売るだけでなく、「この価格を割ったら売却」というプログラムに従って機械的に売りを浴びせる。この二つが重なることで、下落は加速します。「なぜこんなに下がるの？」と驚くような急落の裏には、こうした機械的なアルゴリズムが潜んでいることが多いのです。

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