チャレンジ精神の塊だ。高村諒（23＝滋賀）は大学2年時に小学生時代の同級生とコンビを組みM―1に挑戦。お笑いの世界には縁がなかったものの、大学4年時に受けたボートレーサー養成試験には見事一発合格を決めた。

「就活中にビビッとくるものがなくて以前、住之江によくボートレースを見に行っていたことを思い出したんです。これしかない！って気持ちになって選手になろうって。一発合格じゃなければ普通に就職していましたね。M―1の成績ですか？もちろん1回戦敗退です（笑い）」

養成所に入所してからは生活は劇的に変わる。6時に起床する人は大勢いても、早朝に乾布摩擦をする若者はそういないだろう。同期入所の仲間たちが次々に荷物をまとめてリタイアを余儀なくされた。厳しい環境ではあったものの、一度も後悔することはなかった。

昨年5月びわこで初出走を迎えた。同期の中ではしんがりデビュー。待ちに待たされた初戦だったが、そのレースで一年間の訓練時代に築き上げてきた“自信”は一瞬にして砕かれた。

「すぐ引退になるんちゃうかと焦りました。旋回、スピード感がまるで違う。でも、引退って言ったのはうそですよ（笑い）。一生続けたい仕事ですから。その後すぐに君島秀三さんに弟子入りしました。人柄が好きでこの人の言うことだったら素直に聞けると思えたんです」

昨年末には宮島で6コース捲り差して初勝利を達成した。自らが展開をこじ開けてつかんだ見事な水神祭。その航跡は師匠・君島をほうふつさせる旋回だった。

「スピードをもって旋回することを意識しています。着実に良くなってきているので、見ててください」

ニュースターを目指して日々鍛錬を続けている。お笑いの世界を断念してボートレースの世界へ飛び込み、天下獲りを目指し奮闘中だ。壁にぶち当たるだろうが、底抜けに明るい性格で乗り越えてみせる。

◇高村 諒（たかむら・りょう）2002年（平14）8月2日生まれ、京都府出身の23歳。滋賀支部の136期生として昨年5月びわこで初出走。同年12月宮島で初1着。同期には中岡駿、龍田真白ら。趣味は旅行、バイクの免許を取得したので今後はツーリングを趣味にする予定。1メートル72。血液型A。