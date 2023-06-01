【3月28日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「クライマキナ」80%オフ、「ENDER LILIES」60%オフなど「オーバークック2」はSwitch版が75%オフ
Steamでは毎年恒例のスプリングセールが終了したが、まだセールを続行しているプラットフォームもある。今回はニンテンドーeショップを中心に、セール終了間近となっているタイトルを紹介していきたい。
今週末から来週にかけてセールが終了する注目作として、「クライマキナ／CRYMACHINA」、「Overcooked 2 - オーバークック2」（Switch版）、「オバケイドロ2」、「Q REMASTERED」、「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」を取り上げている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「クライマキナ／CRYMACHINA」
8,470円→1,694円（80%オフ）
3月31日23時59分まで
人類滅亡後の未来で、機械の少女たちが“本物の人間”になるため戦うアクションRPG。コスチュームセットが付属する「はなまるエディション」やアートブック付きの「アルティメットはなまるエディション」もセール中となっている。
・「Overcooked 2 - オーバークック2」（Switch版）
2,750円→687円（75%オフ）
3月30日23時59分まで
最大4人の仲間シェフとともにプレイするクッキング・アクションゲーム。魔法学校や鉱山、エイリアンの惑星など、さまざまなマップで料理に挑戦していく。
・「オバケイドロ2」
2,480円→1,980円（20%オフ）
3月29日23時59分まで
ニンゲンとオバケに分かれ、ケイドロをする非対称型対戦アクションゲーム。ローカルでもオンラインでも、最大8人まで一緒にプレイすることができる。
・「Q REMASTERED」
999円→699円（30%オフ）
3月31日23時59分まで
シンプルだが一筋縄ではいかない物理演算パズルのNintendo Switch版。1,200問以上の問題が収録されている。
・「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」
2,728円→1,091円（60%オフ）
4月2日23時59分まで
ダークファンタジーの2DスクロールアクションRPG。少女リリィが不死の騎士たちと共に、滅びた王国の謎を解き明かしていく。
□ニンテンドーeショップのセールページ
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