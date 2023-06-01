3月28日 記事更新

Steamでは毎年恒例のスプリングセールが終了したが、まだセールを続行しているプラットフォームもある。今回はニンテンドーeショップを中心に、セール終了間近となっているタイトルを紹介していきたい。

今週末から来週にかけてセールが終了する注目作として、「クライマキナ／CRYMACHINA」、「Overcooked 2 - オーバークック2」（Switch版）、「オバケイドロ2」、「Q REMASTERED」、「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」を取り上げている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「クライマキナ／CRYMACHINA」

8,470円→1,694円（80%オフ）

3月31日23時59分まで

人類滅亡後の未来で、機械の少女たちが“本物の人間”になるため戦うアクションRPG。コスチュームセットが付属する「はなまるエディション」やアートブック付きの「アルティメットはなまるエディション」もセール中となっている。

・「Overcooked 2 - オーバークック2」（Switch版）

2,750円→687円（75%オフ）

3月30日23時59分まで

最大4人の仲間シェフとともにプレイするクッキング・アクションゲーム。魔法学校や鉱山、エイリアンの惑星など、さまざまなマップで料理に挑戦していく。

・「オバケイドロ2」

2,480円→1,980円（20%オフ）

3月29日23時59分まで

ニンゲンとオバケに分かれ、ケイドロをする非対称型対戦アクションゲーム。ローカルでもオンラインでも、最大8人まで一緒にプレイすることができる。

・「Q REMASTERED」

999円→699円（30%オフ）

3月31日23時59分まで

シンプルだが一筋縄ではいかない物理演算パズルのNintendo Switch版。1,200問以上の問題が収録されている。

・「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」

2,728円→1,091円（60%オフ）

4月2日23時59分まで

ダークファンタジーの2DスクロールアクションRPG。少女リリィが不死の騎士たちと共に、滅びた王国の謎を解き明かしていく。

□ニンテンドーeショップのセールページ

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