スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）の「スターバックス ティー＆カフェ」が、新商品「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」を含む3商品を4月1日から期間限定で販売します。

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「スターバックス ティー＆カフェ」は、日本のお茶に敬意を込めて、「煎茶」と「抹茶」に着目し、日本のお茶の魅力を楽しめる商品を開発したということです。店舗で提供しているうまみとコクのある「抹茶」を引き立てる5種類の茶を組み合わせた茶葉「煎茶ブレンド」を作り、「煎茶ブレンド」と「抹茶」の爽やかさと味わい深さの両方が楽しめるベースのティーを使用。「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」のほか、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」がラインアップされています。

「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」は、オリジナルの煎茶入りブレンドティーを丁寧に抽出し、抹茶と合わせた煎茶抹茶ベースと、小ぶりのわらび餅、ミルクベースのフローズン、黒蜜ムース、黒蜜、きなこが一度に味わえる一品。抹茶の深みと煎茶の爽やかさ、香ばしく上品な“和スイーツ”のように楽しめます。

「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」は、オリジナルの煎茶入りブレンドティーを丁寧に抽出し、抹茶と合わせた煎茶抹茶ベースに、トニックウォーターを合わせて、特製グリーンシトラスフレーバーシロップを加えた「抹茶×ソーダ」の爽やかなビバレッジ。抹茶の深いうまみ、青々しい煎茶とグリーンシトラスの香りなどリフレッシュさを感じられる一杯になっています。

「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」は、ティー＆カフェオリジナルの煎茶ブレンドの茶葉をじっくりと抽出し、ミルクと合わせ、一杯ずつ茶こしを使って丁寧に仕上げる煎茶のティーラテです。青々しい香り、玉露のうまみ、玄米の香ばしさ、焙煎玉露と焙煎茎茶のコクを感じられるようにブレンドした煎茶をミルクと合わせてクリーミーに仕上げ、抹茶パウダーをトッピングしています。

「スターバックス ティー＆カフェ」全国28店舗で販売。価格は「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」が805円（以下、税込み）、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」が717円、「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」が736円です。

さらに、4月8日から、小さな赤桃を使ったスイーツ「トルタ ペスカ ロッサ」（864円）も新登場します。

※消費税は8％で計算。