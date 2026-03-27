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【モバイルが圧倒的進化】インテルの驚異的な性能の新CPUを搭載した「 Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をレビューします！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【モバイルが圧倒的進化】インテルの驚異的な性能の新CPUを搭載した「 Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をレビューします！」と題した動画を公開した。動画では、インテルの新CPU「Core Ultra シリーズ3」を搭載したレノボの新型ノートパソコンを紹介し、900g台の軽量ボディでありながら驚異的なバッテリー駆動時間を実現している点に焦点を当てている。



戸田氏はまず、キッチンスケールを用いて本体の重量を計測。実測で966gという結果に対し、「14インチでこの軽さだからやっぱりすごい軽い」と評価した。特筆すべきは本体の質感で、マグネシウム合金に独自の「ヨガコーティング」が施されており、「手触りがしっとりしていてとっても質感いい」「指紋がほとんどわからない」と絶賛した。



続いて、14インチの有機ELディスプレイについては、「薄くて綺麗」「この薄さでタッチ対応すごくないですか」と、極細ベゼルと120Hz駆動の滑らかさを高く評価。インターフェース面では、計3基のThunderbolt 4ポートを備え、左右どちらからでも充電可能な利便性を語る一方で、HDMI端子が非搭載であるため、プレゼン時の外部出力にはアダプターが必要になる点を指摘した。



パフォーマンス検証では、新CPUのベンチマークスコアを紹介し、マルチコアで11,000超え、GPU性能も「モバイルノートとしては十分」と太鼓判を押す。高負荷時のファンの音については「47dBくらいで普通。うるさくはない」と冷静に分析し、キーボードの表面温度もほんのり温かくなる程度に収まっていることを実証した。さらに戸田氏が「ここからがすごいんですよ」「びっくりしました」と声を大にしたのが、バッテリー駆動時間だ。カタログ値で動画再生22.8時間という圧倒的なスタミナに対し、「900g台でこのパフォーマンスでバッテリー駆動時間がヤバい」「この軽さで見たことないですよ」と驚きを露わにした。



動画の終盤、戸田氏は動画撮影時点での価格である32万9,780円について触れ、昨今の市場価格やメモリ32GB、ストレージ1TBという充実したスペックを考慮すれば妥当であると分析。自身の評価点数を88点とし、「ちょっと新しい世界を垣間見た気がする」と総括した。圧倒的なモバイル性能とスタミナを求めるユーザーにとって、間違いなく有力な選択肢となる一台である。