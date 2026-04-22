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宅建士が断言する部屋探しの正解「大型駅の隣駅に住め」その驚きの理由

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「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が「【プロが教えるコスパ最強】不動産屋が”東京で一番住みやすい駅”を教えます。」を公開した。



宅建士として7年の不動産歴を持ち、内見件数1000件以上を誇るテラ氏が、部屋探しの悩みを解決する物件選びの極意についてプレゼンを行い、「大型駅の隣駅に住め」という主眼を提示した。



テラ氏は、東京での部屋探しにおいて「どのエリアがいいのか」「住んだ後に後悔したくない」といった悩みを解消する具体例として、東横線の「祐天寺駅」をピックアップ。その魅力を「アクセス」「住みやすさ」「家賃の安さ」の3つの視点から熱弁した。



アクセス面では、渋谷駅まで「7分」という利便性を強調し、代官山や中目黒にも1本で移動できる立地を評価。住みやすさについては、徒歩10分圏内に複数の保育園があり、駅直結のスーパーや飲食店が充実している点を挙げた。さらに、春には目黒川の桜が徒歩圏内で楽しめるほか、夏には「祐天寺盆踊り大会」が開催されるなど、地域の特色も魅力であると説明した。



最も注目すべき家賃については、2LDKの相場を周辺駅と比較。渋谷が40万円、中目黒が35万円であるのに対し、祐天寺は27万円であると提示し、「大型駅は家賃が高い」と指摘。「祐天寺は安くなっている」と語り、ブランド力のある駅の隣こそが「ガチ穴場」であるという独自の説を展開した。



これら3つの条件が揃うことを走攻守揃った「イチロー」に例え、物件探しの本質を提示したテラ氏。知名度だけで選ぶのではなく、実質的な価値を見極めることの重要性が示された。次に引越しを検討する際は、大型駅の「隣駅」という視点を取り入れることで、理想の物件に出会えるかもしれない。



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