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シワにならない洋服の持ち運び方！スリコの優秀アイテムで出張の荷造りを快適に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【vlog】3COINS本部社員の東京出張１泊２日꙳⋆｜パッキング/購入品紹介」を公開した。動画では、ナビゲーターのたかはしさんの東京出張に密着し、便利なトラベルグッズを活用したパッキング術や、おすすめの新作コスメを紹介している。



出張先のホテルに到着したたかはしさんは、1泊2日のパッキングの工夫を披露。まず取り出したのは、ジャケットや洋服の持ち運びに便利な「テーラーバッグ」。「シワになってほしくない服をここに入れることができます」と語り、バッグを開いてそのままハンガーに掛けられる仕様を高く評価している。ポケット部分には細かい荷物も収納でき、出張時の衣類管理をスマートに解決するアイテムとして紹介した。



続いて、メイク道具の収納に役立つ「シリコーンブラシケース」を取り出し、通気穴があるため衛生的に持ち運べると解説。裏面の凹凸を使ってそのままブラシの水洗いができる機能性にも触れている。また、新作コスメの「コンシーラーパレット」については、「テクスチャーがちょっと生チョコっぽい感じ」と絶賛。「体温でしっかり溶けてくれる」と肌馴染みの良さをアピールし、クッションファンデーションとともに崩れ方の綺麗さを語った。



忙しい出張を快適にする3COINSの実用的なトラベルグッズやコスメの数々。旅行やビジネスシーンで荷物をコンパクトにまとめたい方は、ぜひ荷造りのヒントにしてみてはいかがだろうか。