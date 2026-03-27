テレビドラマ版「ハリー・ポッター」の製作陣が、出演者への殺害予告を受け、撮影現場に「厳重な警備体制」を敷いていることが明らかになった。



【写真】思わぬ誹謗中傷を受ける形となった“新スネイプ先生”パーパ・エッシードゥ

原作者のJ・K・ローリング氏の発言をめぐる議論が続く中、同作は制作段階から強い反発も招いており、特に新たにセブルス・スネイプ役に起用されたパーパ・エッシードゥへの中傷や脅迫が問題となっている。



HBOおよびHBO Maxの最高責任者ケイシー・ブロイス氏は、米「バラエティ」誌に対し次のように語った。「世界的に知名度が高い作品に出演する俳優にとって、状況が恐ろしくなることもあります。熱狂的なファンや強い意見を持つ人々がつきものですから」「よって事前に想定し、SNSへの対応などベストプラクティスのトレーニングを行いました」「また当然、非常に本格的な警備チームがついています。残念ながら起こり得ることだと考えていましたので、最大限慎重に対応しています」



一方でパーパは、黒人俳優がスネイプを演じることに関して反発があり、実際に脅迫を受けたことを明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）