発熱、膨張、液漏れリスクを大幅低減。「準固体モバイルバッテリー」に注目！

近年、問題視されているモバイルバッテリーの発火や爆発事故。主な原因は、圧迫や落下などによる外部衝撃、高温環境での使用、劣化加えて粗悪品の使用などで、異常発熱や膨張、ショートにより事故を引き起こしてしまう可能性があるそうです。

そこで注目されているのが、安全性の高い“準固体バッテリー”を採用した次世代のモバイルバッテリーです。デジタルデバイスブランドのDIGI＋（デジプラス）から「DIGI+準固体電池モバイルバッテリー」（4980円）が発売されました。

準固体バッテリーとは、従来のリチウムイオン電池の液体電解質と違って、粘性のあるジェル状電解質を採用したバッテリーのこと。発火、液漏れ、異常発熱などのリスクが低く、充放電サイクルに対する高い耐久性より、長く安全に使えるのが特徴です。

また、温度変化や湿度に強く、アウトドアなどの屋外環境でも問題なく使うことが可能。なお、本モデルでは温度0℃〜35℃（保管時は-20℃〜60℃）、湿度30%〜70%（保管時は20〜80％※結露がない状態）に対応し、保管性にもすぐれているので、災害や停電などいざという時の備えにも。PSE（電気用品安全法）の技術基準にも適合しています。

本体サイズは約W66×D16×H141mmで、重さは約220gとスマホより少し小さいくらいのサイズ感。バッテリー容量は10000mAhとスマホを1.5〜2回程度充電できる十分な容量を備えており、携帯性と容量のバランスにすぐれているので、旅行や出張に持っていくのにもピッタリ！

充電方法は有線方式（充電用のUSBケーブルが1本付属）。本体側面にはUSB Type-A出力×2、USB Type-C入出力×1、USB micro-B入力×1の4つのポートを備えており、合計最大出力は22.5Wで複数のデバイスを同時に充電することが可能。USB Type-CはPD対応なのでバッテリー本体を急速充電することもできます。

また、正面にはバッテリー残量がひと目でわかるインジケーターを搭載。数値（％）で正確な残量がわかるため、スマホやワイヤレスイヤホンなど複数のデバイスを充電する際にも計画的に使える利点も。

毎日持ち歩くのに適した無駄のないシンプルなデザインを採用。本体カラーはブラックとホワイトの2色から選ぶことができます。

今年の4月からは航空機へのモバイルバッテリー持ち込みのルールがさらに強化されるなど、いま安全性が見直されているモバイルバッテリー。手持ちのモバイルバッテリーをより安全性の高い準固体バッテリーに切り替えるいいタイミングかもしれません。

>> DIGI＋「準固体モバイルバッテリー」

＜文／GoodsPress Web＞

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