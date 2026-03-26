「今日好き」新シーズン、ゆうひ・ゆあ・りおが継続参加 ノンスタ井上「途中大問題あるから！」【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた岩間夕陽（ゆうひ）、小林ゆあ、酒井理央（りお）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」新シーズンに参加する美男美女
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。4月6日より新シーズン「クライストチャーチ編」がスタートする。
そして、同イベントの新シーズンステージで継続メンバーを発表。「チュンチョン編」からゆうひ、「テグ編」からりお、「卒業編2026」からゆあの出演が決定した。
すでに収録済みだという見届け人のNON STYLEの井上裕介は「めちゃくちゃおもろいです」と太鼓判。また「途中大問題あるから！」と期待を煽った。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人の井上、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」新シーズンに参加する美男美女
◆「今日好き」新シーズン、継続メンバー発表
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。4月6日より新シーズン「クライストチャーチ編」がスタートする。
すでに収録済みだという見届け人のNON STYLEの井上裕介は「めちゃくちゃおもろいです」と太鼓判。また「途中大問題あるから！」と期待を煽った。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人の井上、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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