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山崎NANA(YamazakiNANA)が「【しゃぶ葉】しゃぶ葉のラムしゃぶ食べ放題が最高に美味しすぎた！期間限定の北海道フェアでラーメンとラム肉を食べすぎて満腹になった爆食女【大食い】」を公開した。人気グルメYouTuberの山崎NANAが、しゃぶ葉で開催中の「春のラムしゃぶ北海道フェア」を訪れ、3000円以下で北海道気分を満喫できる大満足の食べ放題の魅力を紹介している。



動画では、「北海道味噌だし」と「白だし」の2種類のスープにたっぷりの香味野菜を投入し、主役のラム肉をしゃぶしゃぶにする工程からスタート。「まずはそのまま！」と味噌だしでラム肉を味わい、「ラムのくさみがアクセント！」とその美味しさを表現した。続いて、フェア専用の「ジンギスカンだれ」を使用し、「醤油ベースの甘じょっぱいたれが絡んでラムの旨味が何倍にも跳ね上がる」と語った。さらにニンニクを追加して、よりパンチの効いた味わいを楽しんでいる。



その後、「六穀豚」や「牛みすじ」といった他の肉類や、大ぶりな「帆立」も堪能。終盤には、具材の旨味が溶け込んだスープを利用して〆のラーメン作りを開始した。麺の上に野菜や肉、コーンを高く盛り付け、自ら「二郎ボリューム」と評する豪快な一杯を完成。追加でバターをトッピングし、「ラムの旨味染み染みの味噌だしラーメン大優勝」と笑顔を見せた。



食後には、自作の特製チョコパフェでさっぱりと締めくくり。多彩なアレンジで食べ放題を楽しみ尽くす様子は、週末の外食の参考になりそうだ。



【レシピ】

［材料］

・中華麺 1玉

・もやし 適量

・キャベツ 適量

・じゃがいも 適量

・帆立 適量

・ラム肉 適量

・コーン 適量

・バター 1個



［作り方］

1. 鍋の北海道味噌だしに中華麺を入れて茹でる。

2. もやし、キャベツ、じゃがいもを鍋に加える。

3. 帆立とラム肉を追加し、肉に火が通るまで加熱する。

4. 器に茹で上がった麺を入れ、スープを注ぐ。

5. 鍋で煮込んだ具材を麺の上にきれいに盛り付ける。

6. 仕上げにコーンをたっぷりと乗せる。

7. お好みでバターをトッピングして完成。