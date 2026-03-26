お笑いタレントのもう中学生（43）が25日、結婚したことを報告。お相手が俳優やタレントとして活動する恵理（32）であることも明らかになり、反響を呼んでいる。

【映像】もう中学生の妻・恵理（複数カット）

25日に放送された日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁」で、結婚したことを報告したもう中学生。放送終了後にXを更新し、「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました。家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と、改めて結婚を報告し、恵理の人柄を紹介した。

お相手は長野出身のタレント

恵理は、もう中学生と同じ長野県出身で俳優やタレントとして活動するほか、信州上田観光大使を務めており、Instagramで結婚を報告。「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量の段ボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」と、幸せあふれる思いをつづった。

2人の結婚にネット上では、「2人とも好きな長野県のタレントさん️。どうかお幸せにね」「わぁ、綺麗な方ですね！おめでとうございます！」など、祝福のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）