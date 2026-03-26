【プリキュア】Zoffとコラボのアイウェアコレクションが登場！
『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュア Max Heart』のキャラクターをモチーフにしたアイウェアコレクション。2026年3月25日（水）よりZoff公式オンラインストアほかで予約受け付けが開始された。
＞＞＞「プリキュアシリーズ」コラボのZoffアイウェアコレクションをチェック！（写真22点）
「プリキュアシリーズ」は、2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで、23作品継続している東映アニメーションオリジナルの長期TVアニメシリーズ。
毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身することで日常を守るために様々な敵に立ち向かっていき、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描く物語だ。TVシリーズのほか、劇場版作品など多くの展開をしているコンテンツ。
このたび、「Zoff（ゾフ）」にて、「プリキュアシリーズ」と初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff｜Precure」のWEB予約受け付けが、2026年3月25日（水）よりZoff公式オンラインストアほかで開始された。
また、全国のZoff5店舗では試着コーナーを設置し、本コラボレーション限定のトレーディングメガネ拭きも販売する。
「Zoff｜Precure」は、『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたアイウェアコレクション。
つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、キャラクターの衣装や妖精たちをモチーフにしたアイウェア全4種が展開される。
そのほか、メガネケースや大判メガネ拭きなどの雑貨もラインアップ。すべての商品の予約受け付けはWEB限定で、2026年10月下旬に出荷予定だ。
（C）東映アニメーション
＞＞＞「プリキュアシリーズ」コラボのZoffアイウェアコレクションをチェック！（写真22点）
「プリキュアシリーズ」は、2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで、23作品継続している東映アニメーションオリジナルの長期TVアニメシリーズ。
毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身することで日常を守るために様々な敵に立ち向かっていき、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描く物語だ。TVシリーズのほか、劇場版作品など多くの展開をしているコンテンツ。
また、全国のZoff5店舗では試着コーナーを設置し、本コラボレーション限定のトレーディングメガネ拭きも販売する。
「Zoff｜Precure」は、『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたアイウェアコレクション。
つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、キャラクターの衣装や妖精たちをモチーフにしたアイウェア全4種が展開される。
そのほか、メガネケースや大判メガネ拭きなどの雑貨もラインアップ。すべての商品の予約受け付けはWEB限定で、2026年10月下旬に出荷予定だ。
（C）東映アニメーション
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優