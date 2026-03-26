“未成年飲酒で契約解除”今森まや、20歳に 10代に感謝「奇跡みたいに人に支えられ」
元タレントの今森まやが25日にInstagramを更新。20歳の誕生日を迎えることを報告し、心境をつづった。
【写真】かわいい！ 今森茉耶18歳の水着カット
2025年11月に20歳未満での飲酒行為が発覚し所属事務所から契約を解除された彼女。今月20日には新たなInstagramアカウントを更新し「まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます」とコメントし「今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と発表していた。
そんな彼女が誕生日前日の深夜に投稿したのは複数のオフショット。写真には愛犬を抱っこする様子などが収められている。26日に二十歳の誕生日を迎える今森さんは投稿の中で「この10代 毎日奇跡みたいに人に支えられて恵まれて、ありがとうございました 20代頑張ります 振り返らず忘れずに」と心境を書き記していた。
■今森まや（いまもり まや）
2006年3月26日生まれ、宮崎県出身。学生時代からTikTokへ投稿を初め2022年にスカウトをきっかけに芸能界入り。2025年2月スタートのドラマ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）では一河角乃／ゴジュウユニコーン役に抜擢される。しかし2025年11月、20歳未満での飲酒行為が発覚し所属事務所から契約解除。2026年3月に新たなインスタグラムとTikTokを開設した。
引用：「今森まや」Instagram（@imamori_ikusei）
【写真】かわいい！ 今森茉耶18歳の水着カット
2025年11月に20歳未満での飲酒行為が発覚し所属事務所から契約を解除された彼女。今月20日には新たなInstagramアカウントを更新し「まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます」とコメントし「今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と発表していた。
■今森まや（いまもり まや）
2006年3月26日生まれ、宮崎県出身。学生時代からTikTokへ投稿を初め2022年にスカウトをきっかけに芸能界入り。2025年2月スタートのドラマ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）では一河角乃／ゴジュウユニコーン役に抜擢される。しかし2025年11月、20歳未満での飲酒行為が発覚し所属事務所から契約解除。2026年3月に新たなインスタグラムとTikTokを開設した。
引用：「今森まや」Instagram（@imamori_ikusei）