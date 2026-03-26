ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2026年3月22日に「Soyuz（ソユーズ）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「Progress（プログレス）MS-33」は予定されていた軌道に投入後、ISS（国際宇宙ステーション）へのドッキングに成功したことを、NASA（アメリカ航空宇宙局）とRoscosmosが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ソユーズ2.1a（Progress MS-33 (94P)）

Progress MS-33について

ロケット：ソユーズ2.1a打ち上げ日時：日本時間 2026年3月22日20時59分発射場：バイコヌール宇宙基地（カザフスタン）ペイロード：Progress MS-33

「Progress MS-33」は2509kgの物資を搭載した無人の補給船です。バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたプログレスMS-33は、2日後の日本時間2026年3月24日22時40分に、ISSロシア区画の小型研究モジュール2「Poisk（ポイスク）」へドッキングすることに成功しました。

Progress補給船は通常であればドッキングシステム「Kurs」による自動ドッキングが行われますが、補給船に2つ取り付けられているKursのアンテナのうち1つが打ち上げ後の展開に失敗したため、今回はISSに滞在しているロシアのSergey Kud-Sverchkov宇宙飛行士によるドッキングシステム「TORU」を用いた手動ドッキングが実施されました。

なお、Progress MS-33の打ち上げに先立つ日本時間2026年3月16日には、2025年7月に打ち上げられてISSに到着していた補給船「Progress MS-31」がPoiskモジュールから分離し、大気圏に再突入してミッションを終えています。

関連画像・映像

【▲ 補給船「Progress MS-33」を搭載したSoyuz 2.1aロケットの打ち上げ（Credit: Роскосмос/Иван Тимошенко）】

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）に接近する補給船「Progress MS-33」。Kursの向かって右側のアンテナが展開されていないことがわかる（Credit: NASA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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