鈴木亮平主演のNetflix映画『シティーハンター』の続編となる『シティーハンター2』が、2027年にNetflixで世界独占配信されることが決定した。

参考：鈴木亮平は“愛され男”冴羽獠にピッタリ！ 『シティーハンター』実写化のポイントは？

2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こし北条司の人気コミック『シティーハンター』。日本では初の実写化となった2024年のNetflix映画『シティーハンター』は、令和の新宿を舞台に冴羽獠（鈴木亮平）と槇村香（森田望智）が相棒になるまでの"はじまりの物語"を描き、配信直後から話題に。「週間グローバル TOP10（非英語映画）」で初登場1位を記録すると、日本をはじめ、フランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たした。

続編となる本作では、前作を手がけた佐藤祐市に代わり、『CRISIS 公安機動捜査隊特捜』（カンテレ・フジテレビ系）などの白木啓一郎が新たに監督を務める。脚本は、『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）の山岡潤平が担当する。

そして、クールでおバカでもっこりの冴羽獠を鈴木、獠の相棒でありヒロイン槇村香役を森田望智、獠と腐れ縁の麗しき刑事野上冴子役を木村文乃が続投する。

3月26日、冴羽獠の誕生日に発表された制作決定にあたり鈴木は、「皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます」と感謝を述べ、「今回も北条司先生、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます」と作品への熱い想いを語った。また、気になる続編のテーマについては「前作で描かれたのは獠と香の“はじまりの物語”。続編となる今作では、“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンター”をお届けします」とさらなる進化を予感させた。

【コメント】●鈴木亮平（主演・冴羽獠）この度『シティーハンター2』の製作が決定しました。皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、こうして新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます。今回も北条司先生の、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます。前作で描かれたのは獠と香の「はじまりの物語」。続編となる今作では、「ザ・シティーハンター」とも呼ぶべき「もっともシティーハンターらしいシティーハンター」をお届けします。長年のファンの方々はもちろん、まだシティーハンターを知らない方にも、原作の魅力をまるごと感じていただける作品にしたいと思っております。どうか楽しみに待っていてください。

●北条司（原作）一部情報が出てしまっていたようなので、「何を今更（笑）」とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ようやく正式に皆様にお伝えすることができ、心より安堵しております。先日、撮影の見学もさせていただきましたが、鈴木亮平さんや監督が放つ並々ならぬ熱意に、思わず気圧される思いでした。何より亮平さんの肉体の絞り方が凄まじく、携わる全ての作品への覚悟が伝わってきました。撮影陣の思いが詰まった素晴らしいものになると思います。私自身も完成を心待ちにしています。

●白木啓一郎（監督）少年時代、漫画＆アニメで夢中になったあの『シティーハンター』。嬉しさよりも偉大な作品を手掛けることのプレッシャーと難しさを感じています。どうやったら原作の世界観を壊さずに令和の時代にリアライズ出来るか？ 正に針の穴を通していく作業です。原作愛の塊・鈴木亮平くんと都内某所のファミレスで日々打ち合わせを重ねています笑我々の想いを熱意溢れるスタッフ陣が次々と具現化してくれています。Netflix映画『シティーハンター2』、是非ご期待下さい！

●髙橋信一（エグゼクティブ・プロデューサー）ついに『シティーハンター』が帰ってきます！ 大きな反響をいただいた前作を受けて、日本発のNetflix映画として、初めての続編をお届けできることをとても嬉しく思っております。すでに撮影は始まっており、北条司先生の偉大な原作への敬意を胸に、鈴木亮平さん、森田望智さんはじめとする俳優陣、そして白木監督やスタッフの皆さんが、前作を上回る一層高い熱量で映像化に挑んでいます。獠や香たちが、再び新宿の街を駆け抜ける「おバカっこいい」姿に興奮を抑えられません。ファンの方はもちろん、初めてシティーハンターを体験する方にとっても、最高にワクワクするエンターテイメントになることをお約束します。最高にクールで、最高におバカで、最高に感動する『シティーハンター2』、どうぞご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）