【劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編】 上映開始日：5月8日より 上映劇場：全国劇場

アニメ「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が、全国劇場にて5月8日より放送開始となる。

本作はシリーズ累計2,500万部を超える佐島勤氏のライトノベルが原作。魔法が現実の技術として確立された世界で、魔法師として致命的な欠陥を抱える兄・達也と、魔法師として稀有な才能を持つ妹・深雪の活躍を描いている。

「四葉継承編」では兄妹のもとに、四葉本家で開かれる元旦の集まり“慶春会”への招待状が届く。そして四葉家次期当主が指名されるこの集いで、衝撃の真実が告げられる。

新キャストとして、新発田勝成役に小野大輔さん、津久葉夕歌役に茅野愛衣さん、堤琴鳴役に若山詩音さん、堤奏太役に梅田修一朗さんが抜擢されている。

「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」詳細

・上映開始日：5月8日より

・上映劇場：全国劇場

□「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」の公開情報ページ

【劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特報第２弾】【「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」あらすじ】

魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。

とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。

魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。

魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。

劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。

一通の手紙が届くまでは――――。

その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。

当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。

そこで衝撃の真実が告げられる。

(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会