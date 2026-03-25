不適切事例の通報窓口も新設！ 日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」
記事ポイント日本損害保険協会が2026年4月1日付で「代理店業務品質評価本部」を設置大規模代理店を中心にフォローアップ点検を実施不適切事例の通報等窓口も同時に開設
日本損害保険協会が、損保代理店の業務品質向上に向けた新たな組織を立ち上げます。
2026年4月1日付で協会内に設置される「代理店業務品質評価本部」の取り組みを紹介します。
日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」
設置日：2026年4月1日設置者：一般社団法人 日本損害保険協会対象：損保代理店および損害保険会社
日本損害保険協会（会長：舩曵 真一郎）は、2026年4月1日付で協会内に「代理店業務品質評価本部」を設置しました。
評価本部では、専門知識を有する職員が、損保代理店と損害保険会社による自己点検チェックの取り組みをモニタリング調査するほか、大規模代理店を中心にフォローアップ点検を実施します。
2026年度の点検は、2025年保険業法改正（2026年6月1日施行）に準拠した内容で行われます。
通報等窓口の設置
評価本部の設置に合わせ、損保代理店や損害保険会社における不適切事例の通報等窓口も開設されます。
通報等は日本損害保険協会のホームページで受け付け、不適切行為（疑義事例を含む）の早期発見や是正に活用していく方針です。
なお、代理店業務品質評価制度は、損害保険会社や損保代理店と利害関係のない中立的な第三者で委員構成する「代理店業務品質評議会」（2025年6月設置）が運営しています。
日本損害保険協会では、損保代理店における適切な保険募集および顧客本位の業務運営の徹底に向け、実態に即した実効性のある制度運営に努めていくとしています。
中立的な第三者による評価の仕組みにより、損害保険業界全体の業務品質向上が期待できました。
通報等窓口の開設によって、不適切事例の早期発見・是正がより迅速に進む体制が整っています。
お客さま・社会からの信頼回復に向けた業界共通の取り組みとなっています。
日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」の紹介でした。
よくある質問
Q. 代理店業務品質評価本部はいつ設置されますか？
A. 2026年4月1日付で、日本損害保険協会内に設置されます。
Q. 通報等窓口ではどのような情報を受け付けていますか？
A. 損保代理店や損害保険会社における不適切行為（疑義事例を含む）に関する通報等を、日本損害保険協会のホームページで受け付けています。
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