新しく定期預金に預けるならどこがいい？【新規口座開設者向けキャンペーンまとめ】（2026年3月）
金利が上昇している今、「どの銀行にお金を預けるべきか」とお悩みの方もいるかもしれません。
All Aboutマネー編集部では、数ある定期預金の中から、今注目すべき「新規口座開設者向け」の商品をピックアップしました。ご紹介する定期預金は全て元本保証があるものです。ぜひ、銀行選びの参考にしてください（※金利は2026年3月19日時点）。
また、金利が上昇しているため、キャンペーン中でもさらなる金利の見直しが行われています。期間や上限などの見落としがちなルールも含めて、最新の情報をまとめましたので、ご自身の預け入れスタイルに合うものを見つけてみましょう。
▼SBJ銀行 「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
・金利：1.35％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。口座開設月を含む当初3カ月間に預け入れること。
▼UI銀行 「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上500万円以下（1円単位）
※2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入上限金額は500万円。募集総額が500億円に到達した時点で取扱終了。
▼オリックス銀行 「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上1000万円以下（1円単位）
※新たに「eダイレクト預金」口座を開設すると、このプログラムが利用できる。
▼づ豕スター銀行 「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※インターネット限定。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
▼auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auユーザー以外も対象。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
なお、キャンペーンの中には募集金額に達した時点で早期終了してしまうものもあります。利用する際は、金融機関の公式Webサイトなどでご自身が有利になるキャンペーンがないか、ぜひ探してみてください。
(文:All About 編集部)
All Aboutマネー編集部では、数ある定期預金の中から、今注目すべき「新規口座開設者向け」の商品をピックアップしました。ご紹介する定期預金は全て元本保証があるものです。ぜひ、銀行選びの参考にしてください（※金利は2026年3月19日時点）。
新規口座開設者向けキャンペーン近年、多くの銀行が力を入れているのが、新しいお客さまを迎える「口座開設キャンペーン」や「限定商品」です。通常の定期預金の金利よりも一段高く設定されており、1.00％超えのプランも珍しくありません。
▼SBJ銀行 「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
・金利：1.35％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。口座開設月を含む当初3カ月間に預け入れること。
▼UI銀行 「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上500万円以下（1円単位）
※2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入上限金額は500万円。募集総額が500億円に到達した時点で取扱終了。
▼オリックス銀行 「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上1000万円以下（1円単位）
※新たに「eダイレクト預金」口座を開設すると、このプログラムが利用できる。
▼づ豕スター銀行 「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※インターネット限定。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
▼auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auユーザー以外も対象。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
お得なキャンペーンを探してみて！今回は、新規口座開設者向けのキャンペーンをご紹介しました。ほかにも退職金や年金の預け入れで金利が優遇されるものや、住宅ローンの金利が引き下がるものなど、さまざまな企画が打ち出されています。
なお、キャンペーンの中には募集金額に達した時点で早期終了してしまうものもあります。利用する際は、金融機関の公式Webサイトなどでご自身が有利になるキャンペーンがないか、ぜひ探してみてください。
(文:All About 編集部)