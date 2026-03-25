PGAトッププロも多数使用 『スパイダーツアーX』が「“ネック”のバリエーションもあり」5位から1位に急浮上！【週間ギアランキング】
今週のパター部門では、先週まで5位前後にランクインしていたテーラーメイドの『スパイダー ツアーX』が1位に急浮上した。もともと人気パターではあったが、なぜトップになったのか？ ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた
【写真】1位〜10位をまとめて発表！ 4位以下には『ZT』や最新『ファントム』もランクイン
「テーラーメイドの『スパイダー』シリーズでいえば、昨年から今年にかけて『スパイダーZT』がよく売れていたのですが、最近になって『スパイダー ツアーX』の注文が増えています。やはりPGAツアーでの活躍が影響していると思います」2026年のPGAツアーでは、6試合を終えた時点で『スパイダー ツアーX』が6戦5勝という驚異的な勝率を残している。「もちろん『スパイダー』はフェースのテクノロジーや慣性モーメントの大きさなど性能面の魅力もあるのですが、やっぱりツアーで優勝している選手が使っている影響は大きいと思います」もう一つ、売上げを伸ばした要素もある。「いろんな選手が『スパイダー ツアーX』を使っていますが、選手によってネック形状が違っていることにも注目が集まったと思います」PGAツアーでは世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー、2位のローリー・マキロイ、そして復活優勝したコリン・モリカワが『スパイダー ツアーX』を使用しているが、3人ともネック形状が違う。シェフラーはクランクネック（Lネック）、マキロイはショートスラント、モリカワはフローネック。ネックのバリエーションも人気拡大につながっている。（パターランキング）1位 スパイダーツアーX2位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル3位 ピン スコッツデール ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけど“ちょい古”名器もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」をチェック
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