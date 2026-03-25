大阪で巡りを楽しんできました！

すっかり遅くなってしまいましたが先週末に大阪に行ったときの大事な話です。主たる目的としては相撲仲間との大相撲観戦だったわけですが、それは政治家が他党の政治家と密談するときに「漫画を借りに行っただけです」などと言うがごとき話で、主には位置付けていなくても本当に大事なほかの目的が実はあったりしたのです。

そうです、なかなか行く機会のない遠隔地での、その土地ならではの推し様の聖地巡り、これこそが遠征の大きな楽しみなのです。今回向かった大阪は、日本を代表する経済圏・中心地でもあり数々の羽生結弦氏ゆかりのスポットがあることでおなじみ。その全部を巡るには至っていないのですが、いくつかのゆかりスポットを巡って大いに推し活を楽しんできたのです。

その結果、「え？仲間内での遠征なのに行きは別々なの？」「初日の夜には合流できると思いますってどういうこと？」「え？もしかしたらもう一泊するかもしれないから帰りの時間も約束できない？」などと相撲仲間との足並みがまったく揃わない旅程となり、最大で「遠征先で座席集合・座席解散」といったフリーダム行動すら取る勢いとなったのです。最終的に京都方面へ足を伸ばすプランはチケット争奪戦出遅れにより頓挫となり「自分だけ後泊」まではしませんでしたが、「同じ東京から遠征しているのに道頓堀グリコ前で集合」という不思議な旅となったのでした。

↓内容だけ見たい人は動画でまとめてあるのでコチラでどうぞ！

そんなことで相撲仲間を置いてひとりでやってきた新大阪。早速この大阪の玄関口で巡りを開始します。駅を出て目指すは第一生命と表示されているビル。こちらにAQUAさん・Haierさんによるディスプレイがあるとのこと。ビジネスの中心地なのか休日で人影少ない高層ビル街を進んでいきますと、目指すビルが見えてきました。

するとどうでしょう。ビルの1階、通りに面したほぼ全面がAQUAさん・Haierさんによるディスプレイとなっているではありませんか。記念写真など撮り始める僕ですが、若干の難しさが。ピカピカのガラス面と、快晴に恵まれた気候の兼ね合いで、ガラス貼りのディスプレイは鏡のように街並みを映しているのです。

ビル内は休日ということでお休みなのか明かりもついておらず、まぁ外の光が反射することしないこと。記念撮影という観点ではなかなか難度の高いシチュエーションとなっていたのです。「むしろ夜のほうが撮れるかもしれんね…」「いっそ夕食の約束もキャンセルすべきか…？」「遠征だからと言って一緒にメシを食う必然性はないはずだ」などと心も揺らぎますが、まぁ、さすがに、そこまで人の心を持たない振る舞いは推し様も眉をひそめるでしょう。こちらの本尊的なAQUAお衣装様は東京でもお会いしたことがありますし、まずはご挨拶というところでヨシとしましょう。

↓こちらのビルでお衣装様や広告が展示されていました！

↓トヨタレンタカーしか見えないかもしれませんが、確かに展示されています！

↓AQUAお衣装様やサイン入り洗濯機が街を見守っているのです！

↓商品や広告類も多数展示されていました！

↓なお、Haierお衣装様はWhityうめださんに長期出張中とのこと！

道すがらでもありますので、つづいては梅田駅の地下に広がるWhityうめださんへと向かいます。新宿駅と渋谷駅という魔宮を作って、訪れる遠征者全員に嫌がらせをしている東京都民が何を言うかという話ではありますが、この梅田駅もなかなかに広大なダンジョンです。駅の端から端まで歩いたらひと駅ぶんくらいあるんじゃなかろうかという勢い。ていうか、梅田駅と呼ぶべきなのか大阪駅と呼ぶべきなのかもよくわかりません。

ただ、乗った電車がたまたまいい具合だったのか、梅田で改札を出ますと目の前には「Whityうめだ」の看板がもう出ています。そのまま人通りの多い道を何となく進むと、お目当てのHaierお衣装様を据えたディスプレイが。乗り換えの乗降客などがひっきりなしに行き交うメインストリートに佇むお衣装様は、この地下街のシンボルであるかのよう。こちらもなかなかの反射で記念撮影の難度は高いスポットでしたが、この光景そのものが思い出となるものでもあります。梅田の賑わいも含めての記録、いい思い出となりました。

↓WhityうめださんでHaierさんのディスプレイ展示を拝見！

↓Haierお衣装様にも来阪のご挨拶をしました！

そして、若干の観光を挟んでもうひとつこの近隣のゆかりスポットを訪れます。駅でいうと、お隣のJR大阪環状線・福島駅が最寄りになるのかなと思いますが、AQUAさんが展開するコインランドリー、AQUAランドリーベース大阪福島店さんへ。梅田駅からも歩いて行けるくらいの距離ですが、下町のような雰囲気の落ち着いた住宅街となっており、その一角にご家庭のお洗濯を助けるお店があるというですから素敵じゃないですか。

で、こちらのお店、何と僕が行った次の日…主たる目的である大相撲観戦の日にノベルティ配布のイベントをやるのだそうです。相撲のゴールデンタイムに重なる15時〜17時というイベント開催時間にはギリギリまで人の心を捨てるかどうかの葛藤もありました。「え？15時に予定があるから一度出てあとで再入場するの？」「幕内の取組が始まるくらいには戻れると思う、ってどういうこと？」「何しに来たの？」と言われたとしてもノベルティ配布イベントに行きたい…そんな気持ちもありました。

しかし、まぁ、普段は首都圏でばかりそういったイベントが行なわれているなか、関西圏の皆さんにも思いを届けようとして行なわれるイベントです。たまたま日程が噛み合ったからといって、遠征客が主たる目的を放り出してまで参加することもなかろうと思います。ノベルティよりトモダチィを優先する人間でありたい、きっとそのほうが世界はあたたかい。そんなことで「ノベルティ配布イベントに前日入りした人」という情熱だけを残して、記念撮影などに励むのでした。

店内ではインバウンド観光客の方でしょうか、大量の洗濯などをされています。そこにまじって、洗濯はせずひたすら展示を見つめ、記念撮影をする僕。その姿が気になったのか、洗濯物の仕上がりを待つインバウンド観光客の方も展示の写真などを撮り始めたではありませんか。この聖なるコインランドリーに入ったのはたまたまかもしれませんが、思い出作りのサポートをできたのかな、なんて僕も嬉しくなりました。世界でも稀有なるお店の記憶、ぜひお持ち帰りいただければ幸いです。

↓どんな汚れも落ちそうな気がする聖なるコインランドリーを詣でました！

↓店内にはポスター5種を展示！冷蔵庫のポスターもありますよ！

↓映像が流れるモニターもあって、洗濯の仕上がりを待つ時間も楽しい！

大阪に着いたばかりで洗濯物がない、やっぱり翌日もう一回来ようかしら、そんな後ろ髪を引かれつつ次なる巡りへ。お次は京阪電車・京橋駅へと向かいます。こちらの1番線・2番線ホームには東和薬品さんが交通広告を出されているそうで、公式のアナウンスではかなりの種類がありそうな口ぶりです。これはぜひ見ておかなければ。

そして向かったホームには驚きの光景が。何とホームを挟んで両サイドのホームドア2面すべてが東和薬品さんの広告になっていたのです。黒柳徹子さんバージョンの広告もありますので全部が羽生氏ものということではありませんが、羽生氏ビジュアルのもの、黒柳徹子さんとの共演もの、羽生氏へのメッセージものなど、関わりが強いものでも7パターンもあるという何とも壮観な光景。

撮影時の揺れが強くて冒頭の動画には入れなかったのですが、ホームの端から端までウォークスルーしましたところ2分ほどこの広告群を楽しめるようになっており、毎日乗る車両を変えたくなるような仕上がりです。こちらの駅での掲出というのは、東和薬品さんの本社に通じる路線だったりすることもあるのかなと思ったりしながら、働く方にも気持ちを高めていただきつつ、製品を使う街の皆さんにも大いに安全と品質をアピールすることにつながるだろうと、僕も大きく頷きます。スーツ姿の羽生氏ビジュアルには若干の車掌感も漂い、安心と安全を守るシンボルかのようにも見えてきました。いやー、ホント、喉から「集合場所、道頓堀じゃなくて京橋にしません？」って提案が出掛かりましたよね。別に集合場所はどこでもいいと思うんですよね！

↓京阪電車の京橋駅に来ました！

↓ホームドア全体に東和薬品さんの広告が！

↓羽生氏との関わりが強い広告もたくさん！