【ヌージャデル・ガー （劇場版）】 3月25日 出荷開始 価格：6,380円

ハセガワは、プラモデル「ヌージャデル・ガー （劇場版）」の出荷を3月25日に開始する。価格は6,380円。

本製品は、劇場版「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」より、ゼントラーディ軍のパワードスーツ「ヌージャデル・ガー」を1/72スケールでキット化したもの。組み立てに接着剤は不要で、グリーン、コールドグレー、グレー、サンドイエロー、クリアーレッド、クリアーイエローの6色のパーツカラーにより、設定画に近い雰囲気に仕上がる。

各部関節は多数のポリパーツを使用した可動式。背荷式中射程流体プラズマキャノンは、収納状態、射撃状態のポジションが可動で再現されている。

小型レーザーマシンピストルが付属。手首は、左右それぞれ握りと平手、武器用右手首の合計5種が用意されている。さらに、ゼントラーディ文字などのマーキング用デカールが付属する。パッケージイラストはMERCY RABBIT氏が担当。

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