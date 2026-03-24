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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【準固体バッテリー】燃えづらくて安心な「Element Metal Power Bank 8000」をレビュー。スタンドと画面付きです」という動画を公開した。



動画では、安全性の高さが特徴の準固体バッテリーを採用した「Element Metal Power Bank 8000」をレビュー。燃えにくさに加え、充電状況が詳細にわかるディスプレイやスタンド機能、ケーブル一体型といった高い利便性を評価した。



本製品のボディはアルミニウム製で、戸田氏は「がっちりしてますね。金属の質感が伝わってくるの、いいですね」とその高い質感を評価。カラーはオレンジ、ガンメタ、シルバーの3色展開で、いずれも金属ならではの美しい仕上がりとなっている。



最大の特徴の一つが、本体に搭載されたカラーディスプレイだ。バッテリー残量だけでなく、充電中のワット数、電圧、電流といった詳細な情報がリアルタイムで表示される。戸田氏はこの機能について「非常に分かりやすいです」「明るくて見やすいですね」と絶賛した。



容量は8000mAhで、ストラップ部分がType-C to Cケーブルになっている点も便利なポイントだ。ワイヤレス充電と有線充電に両対応しており、iPhoneとAndroidスマートフォンなどを2台同時に充電することもできる。その際には、有線とワイヤレスそれぞれの充電状況がディスプレイに表示される。



さらに、Apple Watchの充電にも対応しており、「出先で（Apple Watchの）バッテリー切れちゃったってよくあるんですよね」というシーンで役立つと述べた。また、ディスプレイ部分には収納式のスタンドも備えており、スマートフォンを立てかけながら充電できる。



戸田氏は本製品に70点という高評価を付けた。準固体バッテリーによる安全性、質感の高いデザイン、詳細な情報がわかるディスプレイ、そしてスタンドやケーブル一体型といった多機能性を評価し、「燃えにくければ嬉しい」と、安全性を重視するユーザーにとって有力な選択肢になると結論付けた。