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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【状況変わった！】 MacとWindowsどちらを買う？ 2026年最新版をお届けします。MacBook Neoで状況変化ですね」と題した動画を公開。MacとWindowsのどちらのPCを選ぶべきか、MacBook Neoの登場によって変化した最新の状況を踏まえ、多角的な視点から選び方を解説した。



まず戸田氏は、MacとWindowsの根本的な違いとしてOS（オペレーティングシステム）に言及。世界のPC市場ではWindowsが約85%、Macが約15%のシェアを占めており、Windowsが圧倒的な多数派であると説明した。このシェアの違いは、特にビジネスシーンでの互換性に影響を与えるという。仕事で使う場合、周囲がWindowsユーザーであれば、ファイルのやり取りでレイアウトが崩れるなどのトラブルを避けるためにも、Windowsを選ぶのが「無難」であると述べた。



また、学校や職場からOSを指定されている場合は、その指示に従うのが大前提だと強調。その上で、ゲームを主目的にするなら「Windows」、動画編集などのクリエイティブな作業ではMacも有力な選択肢になるとした。一方で、ブラウザ閲覧や動画視聴、メールといった「ライトユース」であれば、どちらを選んでも問題ないと語る。



しかし、MacBook Neoの登場で状況は大きく変わったと戸田氏は指摘する。特に注目すべきは、Macに搭載されている「ユニファイドメモリ」の効率の良さだ。MacはCPUとメモリ間のデータ転送が高速なため、Windows機に比べて少ないメモリ容量でも快適に動作する傾向があるという。これにより、メモリ価格が高騰している現在、8GBメモリでも実用的に使えるMacBook Neoはコストパフォーマンスの面で優位性を持つと分析した。



さらに、Macの最大の強みとして「リセールバリューの高さ」を挙げた。2～3年使用した後の売却価格がWindows機に比べて圧倒的に高く、「11万円で買ったものが5～6万円で売れる」「1年あたり2万円くらいで使えちゃう」と、その価値を力説した。



結論として、戸田氏は「よくわからない、迷っている人はWindows」を選ぶことを推奨。しかし、用途がライトユースに限定され、かつリセールバリューを重視するならば「MacBook Neoは最強の選択肢」であるとの見解を示し、自身の使い方と価値観に合わせて選ぶことの重要性を説いた。