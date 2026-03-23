これだけ使えるの！？柚子胡椒の意外な活用レシピ5選

鍋料理や刺身の薬味として買ったものの、なかなか使い切れずに冷蔵庫の奥に眠りがちな柚子胡椒。ちょっと入れるだけで、爽やかな香りとピリッとした辛さで料理がぐっと引き立つ万能調味料です。和え物やサラダ、パスタ、焼きそばまで、毎日の食卓で活躍するレシピを5つご紹介します。

▼ にんにく香る大人の味！「柚子胡椒の塩焼きそば」

ソース味ではなく、柚子胡椒と塩で仕上げる大人の焼きそばです。ごま油でにんにくを香らせたフライパンに麺と具材を入れ、柚子胡椒・塩・料理酒を合わせた調味料をさっとからめるだけ。仕上げに桜えびを散らすと香ばしさがプラスされます。シンプルな味つけだからこそ、柚子胡椒の風味がしっかり引き立ちます。

▼ レンジだけで完成！「キャベツとゆで卵の柚子胡椒サラダ」

キャベツをレンジで加熱して水気を切り、マヨネーズ・柚子胡椒・すりゴマで和えるだけのサラダです。ゆで卵を最後に加えてさっくり混ぜれば完成。柚子胡椒がいいアクセントになって、箸が止まらなくなる味わいに仕上がります。作りおきしておけば翌朝のおかずにもなる一品です。

▼ 豚肉ときのこで食べ応え◎「柚子胡椒パスタ」

豚肉とエリンギ・えのきをにんにくで炒め、柚子胡椒と和風だし・醤油で仕上げる和風パスタです。隠し味のマヨネーズがコクをプラスして、柚子胡椒の清々しい香りとよく合います。麺を少し早めに茹で上げてゆで汁ごと加えると、味がしっかりからんでおいしく仕上がります。

▼ 火も包丁もいらない！「長芋の柚子胡椒和え たぬき風味」

長芋ときゅうりをめんつゆ＋柚子胡椒のたれで和えて、食べる直前に揚げ玉と削り節をのせるだけの副菜です。加熱なしで作れるので、もう一品ほしいときにすぐ用意できます。長芋のシャキシャキ感に、揚げ玉のサクサク感が重なって、食感の楽しい一品に。少し時間をおくと味がなじみます。

▼ 作りおきにもなる！「鶏ささみとゆずのさっぱり副菜」

鶏ささみをお湯に入れて余熱で火を通すことで、しっとりとやわらかく仕上げます。細かく割いたささみときゅうりを、ポン酢しょうゆ・柚子胡椒・みりん・ごま油を合わせたたれで和えるだけ。さっぱりとした味わいで、暑い日の副菜やお弁当のおかずにもぴったりです。レシピ作者さんいわく、我が家の定番副菜として長年愛用されているとのこと。





鍋料理の薬味だけでなく、麺類や和え物、サラダまで幅広く活躍する柚子胡椒。冷蔵庫に眠っていたら、ぜひこれらのレシピから試してみてくださいね。