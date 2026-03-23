敏腕経営者とのランチデートがNEWSポストセブンに報じられた"ロックの女王"こと相川七瀬（51）。

【写真】顔が触れ合うほどの距離でランチデートを楽しむ相川七瀬。笑顔で見つめ合う場面も

相川の所属事務所は2人の関係について、『プライベートは本人に任せています』と、回答。そして、取材を進めると、お相手の男性は相川の8歳下で、人気予約サイトを運営する実業家であることがわかった。

相川が男性とデートを楽しんだのは2月15日、彼女のバースデー・イブだった。店で居合わせた客によると、「2人はお互いのお皿をシェアし合い、時折、顔を近づけて楽しそうに話していた」という。2人は約1時間半のランチを終えると、男性がドアを開け、相川を店外へとエスコート。

肩が触れ合う距離で楽しげに話す2人は、近くのカフェに到着すると、店先のメニューを一緒に確認してから入店。男性のみがテイクアウト用のコーヒーを購入して店を出た。2人は近くのパーキングに停めていた車に乗り込み、彼の運転を助手席から相川が見守っていた。

相川が信頼を寄せる男性について、芸能プロ関係者が明かす。

「その男性は、日本最大規模の体験予約サイト『アソビュー』の創業社長です。年齢よりもずっと若く見えるイケメンです。『アソビュー』はベンチャー企業として急成長している会社で、Forbes JAPANの『起業家ランキング2025』では、第7位に選出されています」

『アソビュー』の運営会社のCEO・山野智久氏は、千葉県出身の42歳。明治大学卒業後にリクルートに入社し、2011年に起業した。芸能プロ関係者が2人の関係性を語る。

「相川さんは45歳で國學院大學に入学し、現在は大学院に通っていながら知的好奇心の赴くままに人生を歩んでいます。

そんな彼女は山野氏の、起業家として既存の枠にとらわれない発想や、その生き方に惹かれているのかもしれません」

相川との交際について、山野氏が代表を務めるアソビューに問い合わると、「代表のプライベートについては回答する立場にありません」と、回答した。

離婚を明かしたインタビューで、相川は再婚についてこう心境を明かしていた。

《（結婚は）今はまだ何も考えられないです。今後は……どうでしょうね》

デビュー30周年を迎え、自らの足で新たな門出を飾る相川七瀬。バースデー・イブに見せた輝く笑顔は、新たなパートナーとの将来を思い描いているのかもしれない。

（了。前編から読む）