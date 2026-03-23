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YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」が「【衝撃】世界でもっとも大きな「がん（腫瘍）」がすごかった！過去最大級の５症例を紹介」を公開した。外科医の佐藤典宏氏が、世界で過去に報告された巨大な腫瘍のトップ5を紹介し、なぜそこまで巨大化するのか、どのような特徴があるのかを解説した。



佐藤氏はまず、近年の画像検査の進歩により1cm未満の小さながんが発見されるようになった一方で、驚くほど大きな腫瘍の報告例も増えていると説明する。佐藤氏の経験上、「10cmを越えるがんは少ない」というが、発見が遅れたり精神的な問題などで放置されたりすることで、腫瘍が巨大化するケースがある。



動画では、巨大化した腫瘍の5つの症例がランキング形式で紹介された。第5位は、アメリカの65歳男性に見られた18.5キログラムの消化管間質腫瘍（GIST）である。これは胃や腸の粘膜の下にある細胞ががん化した肉腫の一種であり、消化管の外側で成長したため、腸閉塞などの症状が出にくかったと考えられている。第4位はインドの27歳男性の左足にできた35キログラムの軟骨肉腫で、佐藤氏は「癌よりも肉腫のほうが巨大化する傾向がある」と解説した。



さらに、第3位にはブラジルで報告された45キログラムの子宮腫瘍、第2位には毎週4.5キログラムも増大したという60キログラムの卵巣腫瘍が続く。そして第1位として紹介されたのは、ギネスブックにも認定されている138.7キログラムの卵巣腫瘍である。34歳の女性から摘出されたこの腫瘍は、直径約1メートルにも及び、精神的な問題から放置された結果、寝たきりの生活を強いられるまでに成長していた。また、日本国内からの報告例として、京都大学で摘出された36キログラムの卵巣線維腫という良性腫瘍も紹介された。



佐藤氏は動画の結びとして、世界最大級の腫瘍は「卵巣や子宮など婦人科臓器に多い」こと、上皮から発生する一般的ながんよりも、骨や筋肉から発生する肉腫に巨大化の傾向が見られることを結論として提示した。悪性に限らず良性腫瘍でも巨大化するケースがあるという事実は、私たちの病気に対する認識を大きく変えるきっかけとなるだろう。