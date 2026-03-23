"灼熱の恋"は始まっていた──。2月15日の晴れた日曜日、人通りの少ない都内の道を寄り添って歩く2人の男女。純白のアウターにロングスカート姿の女性は、"ロックの女王"相川七瀬（51）だった。

【写真】顔が触れ合うほどの距離でランチデートを楽しむ相川七瀬。笑顔で見つめ合う場面も

隣を歩く知的な雰囲気の男性はデニムに黒縁メガネのイケメンだ。歩調を合わせて時折、笑顔で見つめ合う。そこには、ふたりだけの時間が流れていた──。【前後編の前編】

1995年に『夢見る少女じゃいられない』で36万8000枚のセールスを記録し、鮮烈なデビューを果たした相川。『恋心』『Sweet Emotion』など数々のヒット曲を歌い上げ、人気絶頂期の2001年に一般男性と結婚。3児の子宝にも恵まれ、育児と並行しつつ音楽活動を続けてきた。2018年、高卒認定試験に合格すると、2020年には國學院大學に入学し、卒業後は同大の大学院に進んだ。この3月に修士過程を修了するなど、充実した"三足のわらじを履く"日々を送っていた。

だが、デビュー30周年を迎えた昨年9月。相川はNEWSポストセブンの取材に応じ、2年ほど前に離婚していたことを告白。

離婚後、自立した1人の女性として精力的に活動し新たなステージへ歩み出した彼女がパートナーとして選んだ相手が、この男性ということなのだろうか。

閑静な住宅街を歩いて数分、ランチタイムにふたりが足を止めたのは人気フレンチシェフが手掛ける隠れ家レストランだった。店先のメニューボードを2人そろって確認し、顔を見合わせて言葉を交わす。男性がドアを開け、相川をエスコートして店内へ。居合わせた客が2人の様子を語る。

「楽しそうに話している女性を見て、すぐに相川さんだとわかりました。ふたりはお互いのお皿をシェアしながら、顔を近づけて熱心に話し込んでいましたよ。映画や海外アーティストのライブの話などをして楽しそうにしていました」

この日は相川にとって、"特別な日"だった。芸能プロ関係者が明かす。

「実はこの日、相川さんのバースデー・イブでした。そんな大切な日をともに過ごす相手として選んだのが、この信頼を寄せる男性だったようです」

2人の関係について、相川の所属事務所に問い合わせると、「もうよい大人ですので、プライベートは本人に任せています」と回答。

トップアーティストとして数多くの恋愛ソングを歌ってきた相川が今、"恋心"を抱く男性について取材を進めると、注目されている人気予約サイトを運営する若手実業家だったことがわかった。

続編では彼とのなれそめ、離婚後に明かしていた「再婚」への想いなどを詳報している。

（後編に続く）