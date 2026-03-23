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「天才になりたければ倫理観を捨てろ」バンプ藤原らに共通する“逆張り”の生存戦略がヤバい

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ロックバンド・QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【◯◯の真実】天才になりたければ「倫理観」を捨てろ。バンプ藤原やカートコバーンが証明した逆張りの生存戦略」と題した動画を公開した。動画では、音楽史に名を刻む「天才」たちの共通点を独自の視点で分析し、凡人が「天才だと思われる」ための方法論を展開している。



平井氏は、BUMP OF CHICKENの藤原基央やRADWIMPSの野田洋次郎、美空ひばりといった人物を挙げつつ、自身が考える天才の定義は「他と異なること。異能、異質、異端」であると語る。彼らは既存のルールを覆す存在であり、単なる模倣では天才とは呼ばれないと指摘した。



その上で、天才が常識外れの行動を取れる理由として、脳科学の研究に言及。人間が周囲の行動を真似てしまう「ミラーニューロン」の働きが、天才と呼ばれる人々は弱い傾向にあるという。これにより、社会的な常識や同調圧力に流されず、独自の道を突き進むことができると分析した。



平井氏は「天才の特徴」として、常識を覆す「ゲームチェンジ」、ピカソやモーツァルトのような「圧倒的なアウトプット量」、そして音楽に限らず経営や映像制作など「多才」であることを挙げた。さらに、最も過激な特徴として「ミラーニューロンが欠如しているから、倫理観が欠如している」と持論を展開。常識にとらわれないからこそ、新たな価値を創造できるのだと語った。



動画の最後には、凡人が天才に近づくための方法として、天才の思考パターンを本などで学び、インストールすることの重要性を説いた。そして、「あなたが思う天才は誰ですか？」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくっている。