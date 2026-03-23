「天才になりたければ倫理観を捨てろ」バンプ藤原らに共通する“逆張り”の生存戦略がヤバい
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ロックバンド・QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【◯◯の真実】天才になりたければ「倫理観」を捨てろ。バンプ藤原やカートコバーンが証明した逆張りの生存戦略」と題した動画を公開した。動画では、音楽史に名を刻む「天才」たちの共通点を独自の視点で分析し、凡人が「天才だと思われる」ための方法論を展開している。
平井氏は、BUMP OF CHICKENの藤原基央やRADWIMPSの野田洋次郎、美空ひばりといった人物を挙げつつ、自身が考える天才の定義は「他と異なること。異能、異質、異端」であると語る。彼らは既存のルールを覆す存在であり、単なる模倣では天才とは呼ばれないと指摘した。
その上で、天才が常識外れの行動を取れる理由として、脳科学の研究に言及。人間が周囲の行動を真似てしまう「ミラーニューロン」の働きが、天才と呼ばれる人々は弱い傾向にあるという。これにより、社会的な常識や同調圧力に流されず、独自の道を突き進むことができると分析した。
平井氏は「天才の特徴」として、常識を覆す「ゲームチェンジ」、ピカソやモーツァルトのような「圧倒的なアウトプット量」、そして音楽に限らず経営や映像制作など「多才」であることを挙げた。さらに、最も過激な特徴として「ミラーニューロンが欠如しているから、倫理観が欠如している」と持論を展開。常識にとらわれないからこそ、新たな価値を創造できるのだと語った。
動画の最後には、凡人が天才に近づくための方法として、天才の思考パターンを本などで学び、インストールすることの重要性を説いた。そして、「あなたが思う天才は誰ですか？」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくっている。
平井氏は、BUMP OF CHICKENの藤原基央やRADWIMPSの野田洋次郎、美空ひばりといった人物を挙げつつ、自身が考える天才の定義は「他と異なること。異能、異質、異端」であると語る。彼らは既存のルールを覆す存在であり、単なる模倣では天才とは呼ばれないと指摘した。
その上で、天才が常識外れの行動を取れる理由として、脳科学の研究に言及。人間が周囲の行動を真似てしまう「ミラーニューロン」の働きが、天才と呼ばれる人々は弱い傾向にあるという。これにより、社会的な常識や同調圧力に流されず、独自の道を突き進むことができると分析した。
平井氏は「天才の特徴」として、常識を覆す「ゲームチェンジ」、ピカソやモーツァルトのような「圧倒的なアウトプット量」、そして音楽に限らず経営や映像制作など「多才」であることを挙げた。さらに、最も過激な特徴として「ミラーニューロンが欠如しているから、倫理観が欠如している」と持論を展開。常識にとらわれないからこそ、新たな価値を創造できるのだと語った。
動画の最後には、凡人が天才に近づくための方法として、天才の思考パターンを本などで学び、インストールすることの重要性を説いた。そして、「あなたが思う天才は誰ですか？」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。