「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）

未勝利の身で挑んだアルメリア賞を圧勝したカフジエメンタール。中団で待機すると、直線外からグングン加速し、一気に突き抜けた。叔母にＧ１・９勝の名牝アーモンドアイを持つ良血馬で、素質的にもクラシックに乗れる大器だ。阪神大賞典で史上初のＪＲＡ４０年連続重賞Ｖを決めた名手・武豊とのコンビで、賞金加算してみせる。

シンザン記念で３着に追い込んだアルトラムス。スタートで出遅れて後方からの競馬。直線外から際立つ伸びを見せ上位２頭に迫ったが、序盤のロスが響いた。デビュー２戦は京都のマイル戦に使われていただけに、コース変わり＋１Ｆの距離延長が課題だが、脚力は高い。

若竹賞２着から重賞の舞台に臨むウップヘリーア。祖母は０３、０４年のエリザベス女王杯を連覇したアドマイヤグルーヴで、叔父は１５年の２冠馬ドゥラメンテなど、活躍馬がズラリと並ぶ屈指の良血馬だ。意欲の西下を実らせ、大舞台への道を切り開く。

重賞で８、７着と結果が出ていないローベルクランツだが、東スポ杯２歳Ｓは３角でぶつけられる不利、前走のきさらぎ賞は展開不向きと消化不良続き。未勝利Ｖの内容から決め手は重賞級。本領発揮へ。