3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、4月から遠距離恋愛が始まるというリスナーから届いたメッセージを紹介しました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴

――スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を控えるMrs. GREEN APPLE。同ツアーは、東京・MUFGスタジアムで4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催を予定しています。なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演となります。ミセス先生こんばんは！ 私は今お付き合いしている人がいるのですが、その彼が4月から東京へ行くことになり、遠距離になります。引っ越すまでの今はできるだけたくさん思い出を作ろうと、いろいろな場所に出かけています。そして7月の「ゼンジン（ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜）」のライブが当たり、その日にまた会おうと約束しました。「7月に笑顔で会おうね」と言い合えたことが、今の私たちの支えになっています。（兵庫県 18歳 女性 RN：さくら）大森：おおー！ なるほど！若井：付き合っている彼が東京へ！大森：応援したいよね。若井：応援したいね。大森：不安だよね！若井：そうね。大森：でも、「ゼンジン」行けるんだね！若井：ね！ 7月の「ゼンジン」で。彼は4月に東京へ行っちゃうけど。大森：7月ってことは、さくらが東京に来るのかな？若井：っていうことかな！藤澤：そうだ！大森：国立に来るというね！若井：そういうことだね！藤澤：来てくれるんだ！大森：うれしいね。若井：うれしい！ で、今は全力で思い出作りをしています、って！大森：うぉわ〜〜！若井：……。大森・若井：うぉわ〜〜〜〜!!藤澤：（少し遅れて）……うぉわ〜〜!!若井：いやぁ、いいなぁ！大森：（笑）。まず、本当に、ありがとう！若井：そこに尽きるわ！ 7月！大森：ね！若井：幸せになってくれよ！ マジで！大森：7月、楽しみましょう！ 一緒にね!!藤澤：楽しみましょう！若井：楽しみましょう！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624