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40枚以上試したマニアが「今の自分にはJCBプロパーが最適解」と断言。JCBゴールドザプレミアをメインカードにする理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クレジットカード情報に特化したYouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「クレカマニアが『JCBゴールドザプレミア』をメインカードで利用する理由（前編）」と題した動画を公開した。



動画では、これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきたというゴールドカードマニア氏が、最終的に「JCBゴールドザプレミア」をメインカードに選んだ理由を、初心者との対話形式で解説。還元率などのスペックだけでなく、総合的な判断、特に「憧れ」が決め手になったという独自の視点を明かしている。



「今まで40枚以上のクレジットカードを発行してきたマニアさんが今メインで使ってるカードって何なんですか？」という初心者の素朴な疑問に対し、マニア氏はJCBプロパーの「JCBゴールドザプレミア」だと回答。還元率0.5%というスペックに「普通すぎる」と驚く初心者に対し、「カード選びは数字だけじゃない」「総合的に考えた上で今の自分にはJCBプロパーが最適解」と力説した。一方で、コンビニやランチなどでは、おトクさを重視してサブカードとして「三菱UFJカード」を併用し、バランスを取っていることも明かした。



JCBプロパーを使い始めたきっかけを問われると、「憧れ」だったと告白。それは、完全招待制の「JCBゴールドザプレミア」を持ちたいという目標があったからだという。しかし、その前段階である「JCBゴールド」の審査に4年前に一度落ちていたという意外な過去も明かされた。



マニア氏は自身の経験から、JCBは他社での利用実績よりも自社カードの利用履歴、いわゆる「社内クレヒス」を重視する傾向があると分析。そのため、まずは下位カードの「JCB W」を発行し、半年間、水道光熱費からスーパーでの買い物まで、可能な限り支払いを集中させて実績を構築。その結果、約1年後には「JCBゴールド」の発行に成功したという。



本動画では、単なるスペック比較に留まらず、目標のカードを手に入れるための戦略的なカード育成の重要性が示された。一枚のカードに「憧れ」を抱き、長期的な視点で向き合うというマニアならではの哲学は、多くのカードユーザーにとって新たな発見となるだろう。