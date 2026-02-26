40枚以上試したマニアが「今の自分にはJCBプロパーが最適解」と断言。JCBゴールドザプレミアをメインカードにする理由
AIライター自動執筆記事
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クレジットカード情報に特化したYouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「クレカマニアが『JCBゴールドザプレミア』をメインカードで利用する理由（前編）」と題した動画を公開した。
動画では、これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきたというゴールドカードマニア氏が、最終的に「JCBゴールドザプレミア」をメインカードに選んだ理由を、初心者との対話形式で解説。還元率などのスペックだけでなく、総合的な判断、特に「憧れ」が決め手になったという独自の視点を明かしている。
「今まで40枚以上のクレジットカードを発行してきたマニアさんが今メインで使ってるカードって何なんですか？」という初心者の素朴な疑問に対し、マニア氏はJCBプロパーの「JCBゴールドザプレミア」だと回答。還元率0.5%というスペックに「普通すぎる」と驚く初心者に対し、「カード選びは数字だけじゃない」「総合的に考えた上で今の自分にはJCBプロパーが最適解」と力説した。一方で、コンビニやランチなどでは、おトクさを重視してサブカードとして「三菱UFJカード」を併用し、バランスを取っていることも明かした。
JCBプロパーを使い始めたきっかけを問われると、「憧れ」だったと告白。それは、完全招待制の「JCBゴールドザプレミア」を持ちたいという目標があったからだという。しかし、その前段階である「JCBゴールド」の審査に4年前に一度落ちていたという意外な過去も明かされた。
マニア氏は自身の経験から、JCBは他社での利用実績よりも自社カードの利用履歴、いわゆる「社内クレヒス」を重視する傾向があると分析。そのため、まずは下位カードの「JCB W」を発行し、半年間、水道光熱費からスーパーでの買い物まで、可能な限り支払いを集中させて実績を構築。その結果、約1年後には「JCBゴールド」の発行に成功したという。
本動画では、単なるスペック比較に留まらず、目標のカードを手に入れるための戦略的なカード育成の重要性が示された。一枚のカードに「憧れ」を抱き、長期的な視点で向き合うというマニアならではの哲学は、多くのカードユーザーにとって新たな発見となるだろう。
動画では、これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきたというゴールドカードマニア氏が、最終的に「JCBゴールドザプレミア」をメインカードに選んだ理由を、初心者との対話形式で解説。還元率などのスペックだけでなく、総合的な判断、特に「憧れ」が決め手になったという独自の視点を明かしている。
「今まで40枚以上のクレジットカードを発行してきたマニアさんが今メインで使ってるカードって何なんですか？」という初心者の素朴な疑問に対し、マニア氏はJCBプロパーの「JCBゴールドザプレミア」だと回答。還元率0.5%というスペックに「普通すぎる」と驚く初心者に対し、「カード選びは数字だけじゃない」「総合的に考えた上で今の自分にはJCBプロパーが最適解」と力説した。一方で、コンビニやランチなどでは、おトクさを重視してサブカードとして「三菱UFJカード」を併用し、バランスを取っていることも明かした。
JCBプロパーを使い始めたきっかけを問われると、「憧れ」だったと告白。それは、完全招待制の「JCBゴールドザプレミア」を持ちたいという目標があったからだという。しかし、その前段階である「JCBゴールド」の審査に4年前に一度落ちていたという意外な過去も明かされた。
マニア氏は自身の経験から、JCBは他社での利用実績よりも自社カードの利用履歴、いわゆる「社内クレヒス」を重視する傾向があると分析。そのため、まずは下位カードの「JCB W」を発行し、半年間、水道光熱費からスーパーでの買い物まで、可能な限り支払いを集中させて実績を構築。その結果、約1年後には「JCBゴールド」の発行に成功したという。
本動画では、単なるスペック比較に留まらず、目標のカードを手に入れるための戦略的なカード育成の重要性が示された。一枚のカードに「憧れ」を抱き、長期的な視点で向き合うというマニアならではの哲学は、多くのカードユーザーにとって新たな発見となるだろう。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
年会費無料のゴールドカードを複数保有している30代独身男性がさまざまなカードについて紹介します。申込の方法から難易度、年会費を無料にする方法まで解説しています。カードの申し込みは下記のサイト経由で行うと通常よりお得に発行できる場合もあります！https://gold-card-mania.com/