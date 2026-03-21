レイカーズのオースティン・リーブスがシーズン通算3ポイント成功数で球団史上単独5位に

ロサンゼルス・レイカーズは、3月20日（現地時間19日、日付は以下同）のマイアミ・ヒート戦を134－126で制したことで、今月7日のインディアナ・ペイサーズ戦から8連勝とした。

この日のレイカーズは、ルカ・ドンチッチが60得点7リバウンド3アシスト5スティール、レブロン・ジェームズが19得点15リバウンド10アシストのトリプルダブル、マーカス・スマートが13得点4アシスト2スティールを残した。

そして今シーズンにドンチッチ（平均33.4得点）に次ぐ平均23.5得点に4.8リバウンド5.5アシスト1.1スティールを残すオースティン・リーブスは、18得点5リバウンド4アシストで勝利に貢献。

レイカーズは翌21日を終えて、ウェスタン・カンファレンス3位の45勝25敗。8連勝のスパンでは、ドンチッチが平均40.9得点8.9リバウンド7.4アシスト2.4スティール、レブロンが同20.4得点7.6リバウンド5.8アシスト1.4スティールを残す中、リーブスも平均23.0得点4.5リバウンド6.0アシスト1.1スティールと、2番手のスコアラーを務めている。

また、ドラフト外でNBAキャリアを始動させた27歳のガードは、ヒート戦で2本の3ポイントシュートを沈めた。これでレギュラーシーズン通算3ポイント成功数が597本となり、バイロン・スコット（595本）を抜き、フランチャイズ史上単独5位へと順位を上げた。

今シーズンはケガのため、ここまで44試合の出場に終わっているものの、リーブスは昨シーズンに自己最多となる200本の3ポイントを成功。こちらは1つのシーズンで球団史上3位にランクしている。



Top 5️⃣ from threeeee pic.twitter.com/dCiXEaEGtI

- Los Angeles Lakers (@Lakers) March 20, 2026

【動画】レイカーズ対ヒート戦のハイライト





