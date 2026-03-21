物価が急上昇している今、「お得に旅行できる」とあらためて注目されているのが公共の宿。温泉、景観、料理、どれをとっても高級旅館・ホテルに負けない満足度を誇る全国の「公共の宿」を厳選してご紹介！

【写真】富士山を眺めながら温泉を堪能できる静岡県の『公共宿』

数は減っているが、思わぬ掘り出し物も

「公共の宿とは、国民宿舎や休暇村などに代表される国や国の外郭団体が運営し、国民に対する福利厚生として提供されている宿のこと」

と語るのは、公共の宿に詳しい北川宣浩さん。昭和30年代から40年代にかけて、日本がようやく戦後復興し、国民が余暇を楽しめるようになったころからでき始めたという。

「かつての厚生省系や郵政省系の宿が有名でしたが、ここ10年で民間企業に払い下げられたところも多いですね。数としては全体的に減っていますが、思わぬ掘り出し物もあります」（北川さん、以下同）

こうした宿のよさは大きく二つある、と北川さん。

「一つは値段。同レベルのサービスであれば、民間の宿より安く泊まれます。もう一つは立地がよい宿が多く、観光拠点として便利なところ。温泉や名物料理が楽しめます」

注意したいのは、会員制の場合、会員以外は利用料がやや割高になる点。予約は旅行代理店でも、宿へ直接でも可能だ。電話予約をすると、宿の応対品質がわかっていいという。

「何度か泊まると“気心が知れた場所”になるはず。そんな親しみやすさと安らぎ感も、公共の宿の魅力です」

※宿泊料金は、シーズンやプランによって異なります。各宿舎のHPなどでご確認ください。

茨城県立国民宿舎 鵜（う）の岬［茨城県］

国民宿舎人気No.1の絶景宿

広大な伊師浜国民休養地内に位置し、白い砂浜と青々とした松林が美しい「白砂青松百選」の海岸を望める。常陸牛やあんこうなど、茨城県産の食材を使ったこだわりの料理が評判。

《おすすめポイント》全国の国民宿舎中、宿泊利用率が36年連続で1位。全室オーシャンビューや豪華海鮮の食事、サービスの良さから人気なのも納得。

［運営母体］公益財団法人 茨城県開発公社

［施設住所］茨城県日立市十王町伊師640

［電話番号］0294-39-2202

［HP］https://www.unomisaki.com/

休暇村支笏湖［北海道］

森の中にひっそり佇む大人の隠れ家

神秘の湖、支笏湖を見下ろす高台に位置する癒しのホテル。周囲に広がる森では、季節を問わずたくさんの野鳥に出合える。トロリとした美肌の湯と、北海道の食材の料理が自慢。新千歳空港から車で約40分と、アクセスも良好。

《おすすめポイント》周りを散策すれば、まさに異次元。都会の喧騒からはなれた静寂の世界を味わえます。

［運営母体］一般財団法人 休暇村協会

［施設住所］北海道千歳市支笏湖温泉番外地

［電話番号］0123-25-2201

［HP］https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/

休暇村乳頭温泉郷［秋田県］

身体の芯までほどける2種類の湯

十和田八幡平国立公園内に立地し、乳頭温泉郷の中心部にある。周囲は、ブナの原生林に囲まれ、野趣あふれた雰囲気。2種類の源泉から湧き出る天然温泉は、かけ流しで堪能できる。地元の食材を使った料理もお楽しみ。

《おすすめポイント》山深い秘湯で、2種類の源泉を満喫できます。乳頭温泉郷内の湯めぐりも楽しいですよ。

［運営母体］一般財団法人 休暇村協会

［施設住所］秋田県仙北市田沢湖生保内駒ヶ岳2-1

［電話番号］0187-46-2244

［HP］https://www.qkamura.or.jp/nyuto/

両神（りょうかみ）温泉国民宿舎 両神荘［埼玉県］

リニューアルしたての空間で深呼吸

2024年にリニューアルしたばかりの和洋室の客室と、日替わりで楽しめる岩風呂と石風呂が自慢。pH9超の弱アルカリ性の美肌温泉は、いつまでもつかっていたくなる心地よさ。四季折々の味覚も楽しめる。

《おすすめポイント》武州和牛のすき焼きやバーニャカウダなどのメイン料理に、郷土料理が並ぶバイキング。これだけでも行く価値があります。

［運営母体］（株）地域商社おがの

［施設住所］埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森707

［電話番号］0494-79-1221

［HP］https://www.ryokamiso-saitama.jp/

都市センターホテル［東京都］

リーガロイヤル運営の公共の宿

行政の中心である永田町にありながら、全客室が14階以上と眺望がよく、静かな滞在が可能。大小25室の会議室や宴会場を完備し、多目的に使える。レストラン「アイリス」や和食処「梅林」、ラウンジなど、飲食施設も充実。

《おすすめポイント》高層階の部屋から都心の摩天楼を一望できます。この立地でリーズナブルなのは、さすが。

［運営母体］リーガロイヤルホテルグループ

［施設住所］東京都千代田区平河町2-4-1

［電話番号］03-3265-8211

［HP］https://www.rihga.co.jp/toshicenter/

休暇村富士［静岡県］

雄大な富士山を眺めながらリフレッシュ

すべての客室や温泉浴場、レストラン、ロビーなど、どこからでも富士山を望める絶好のロケーション。富士山を源泉とする湧水を使った料理や駿河湾の魚介料理なども味わえる。肌にやさしい単純泉の温泉で、日頃の疲れを癒したい。

《おすすめポイント》田貫湖に映る“逆さ富士”や、富士山の山頂から朝日が昇る“ダイヤモンド富士”が見られる、とっておきの宿です。

［運営母体］一般財団法人 休暇村協会

［施設住所］静岡県富士宮市佐折634

［電話番号］0544-54-5200

［HP］https://www.qkamura.or.jp/fuji/

日本私立学校振興・共済事業団 京都宿泊所 白河院［京都府］

数寄屋造りに日本庭園、京都らしさに浸る

大正時代の呉服商、下村忠兵衛の別邸の一部をそのまま宿泊施設に使用。数寄屋建築の和館と日本庭園の風情を存分に味わえる。庭園は、琵琶湖疏水を引き入れた池泉回遊式の山水庭園。平安神宮や南禅寺など観光スポットからも程近い。

《おすすめポイント》京都市指定名勝の庭園の中にある宿。いかにも京都といった雰囲気を味わえます。

［運営母体］日本私立学校振興・共済事業団

［施設住所］京都府京都市左京区岡崎法勝寺町16

［電話番号］075-761-0201

［HP］https://www.pmac.shigaku.go.jp/annai/fukushi/yado/index.html

八塔（はっとう）寺 ふるさと村［岡山県］

昔の日本の暮らしに触れる非日常体験

茅葺き屋根の農家を移築、改造した宿。和風の山荘や洋風のコテージなどに宿泊できるので、ファミリーやグループの旅にもってこい。建物内は、囲炉裏、ユニットバス、水洗トイレが完備されている。夜は星空を満喫できる。

《おすすめポイント》村内を散策するのも、周辺の寺院や遺跡を見て回るのも楽しい。映画のロケ地としてもよく使われています。

［運営母体］備前市

［施設住所］岡山県備前市吉永町加賀美

［電話番号］0869-84-2511 （備前市役所吉永総合支所）

［HP］http://bizen-kanko.com/yoshinaga/furusatomura/index.html

鰹乃國の湯宿 黒潮本陣［高知県］

湯上がりの楽しみはあぶりたてのカツオ

太平洋を見渡せる高台に立つ。部屋はもちろん、大浴場や食事処からも海景色を眺められる。海水を沸かした露天風呂につかると、海と一体化した気分に。藁であぶった焼きたてのカツオの塩タタキは、お風呂上がりのお楽しみ。

《おすすめポイント》カツオのタタキなどの海鮮料理は、どれも美味。グループや家族なら、コテージに泊まるのもおすすめです。

［運営母体］（株）中土佐町地域振興公社

［施設住所］高知県高岡郡中土佐町久礼8009-11

［電話番号］0889-52-3500

［HP］http://honjin.or.jp

国民宿舎マリンテラスあしや［福岡県］

絶景と逸品、どちらも味わいたい人に

海抜25mの高台に立つ、風光明媚なロケーション。全室オーシャンビューの客室から望む水平線に沈む夕日は、息をのむほどの美しさ。荒波が育むとれたての旬魚はもちろん、4月から10月に食べられる“槍イカの姿造り”は至高の味。

《おすすめポイント》身の甘さが際立つ、玄界灘産の槍イカが、リーズナブルに食べられるのがうれしいところ。

［運営母体］（株）ホテルエクセル岡山

［施設住所］福岡県遠賀郡芦屋町山鹿1588

［電話番号］093-223-1081

［HP］https://m-ashiya.net/

教えてくれたのは……北川宣浩さん●公共の宿評論家。マーケティングプランナー・WEBプロデューサーとして、現在はインバウンドに注力している。学生時代から全国各地のユースホステルに宿泊し、社会人になってからは公共の宿を利用するように。ホームページ「安くて気軽な公共の宿」（https://pyado.travelinfo.jp/）を運営。

取材・文／池田純子