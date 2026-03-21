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金利を見て銀行を選ぶと絶対に後悔します。本当に正しい選び方についてプロが解説します！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「金利を見て銀行を選ぶと絶対に後悔します。本当に正しい選び方についてプロが解説します！」と題した動画を公開。多くの経営者が陥りがちな融資の選び方の間違いについて、専門家の視点から解説した。



動画で解説を務める市ノ澤翔氏は、まず融資には大きく分けて「手形割引」「手形貸付」「証書貸付」「当座貸越」の4種類があると説明。それぞれに特徴があり、企業の資金使途や状況に応じて使い分けるべきだと語る。



その中でも、銀行側が最も嫌がる、つまり審査が厳しくなる融資は「当座貸越」であると市ノ澤氏は明かす。当座貸越は、企業にとっては設定された枠内で自由に資金を出し入れできるため利便性が高いが、銀行からすると「何に使われるか分からない」という資金使途の不明確さや、業績悪化時に「貸し剥がし」と捉えられかねないリスクから、提供に慎重になる傾向があるという。



また、多くの経営者が融資先を「金利の低さ」で選んでしまうことに対し、市ノ澤氏は「絶対に後悔します」と警鐘を鳴らす。重要なのは金利ではなく、自社の「目的に合った正しい借り方」を選択することだと強調した。例えば、恒常的に必要な運転資金を、毎月の元本返済が発生する短期の「証書貸付」で借りてしまうと、借りた直後から返済に追われ、かえって資金繰りを悪化させる原因になるという。



では、理想的な条件で融資を受けるにはどうすれば良いのか。市ノ澤氏は「銀行に好かれる努力をしろ」と説く。具体的には、月次の試算表を自主的に提出して経営状況を「報告」すること、そして利益を出し続けて決算書の中身を良くしていくことが重要だと述べた。



最後に市ノ澤氏は、「会社の状況がよければどんな融資でも好まれる。銀行に好かれる決算書に磨き上げろ！」という黒字格言を紹介。目先の金利に惑わされず、まずは自社の経営を健全化し、金融機関との信頼関係を築くことが、安定した資金調達への王道であると締めくくった。