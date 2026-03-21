パドレス戦前のキャッチボール後にファンサービス

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われるパドレスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前にはキャッチボールを行い、練習後にはファンサービスを行った。

気温41度の猛暑の中で行われたキャッチボール後。大谷はキャッチボールで使っていたボールをファンへ投げ入れた。ボールをゲットした青年は「Ohhhh！」とガッツポーズ。その後、もう1つボールをファンへプレゼントし、その後は球団施設に続く通路でサインを書いた。キャンプ地は大熱狂だった。

現地は平日にも関わらず、多くのファンが集結。大谷がグラウンドに姿を見せると、ファンは「ショウヘイ！ ショウヘイ！」と熱狂。大谷のサインボール欲しさにボールとサインペンをグラウンドに投げ入れるファンもいた。

ロバーツ監督によると、大谷は21日（同22日）にキャンプ地を離れてロサンゼルスへ戻る。22日（同23日）からはエンゼルスとのオープン戦3連戦に臨む。大谷は3連戦中に登板する見込みだ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）